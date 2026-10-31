45 motos secuestradas y un demorado tras un importante operativo en Neuquén

La madrugada del sábado fue escenario de un masivo operativo que derivó en decenas de vehículos secuestrados y múltiples alcoholemias positivas.

Un importante despliegue de personal policial y de Tránsito se realizó durante la madrugada de este sábado en distintos sectores de la ciudad de Neuquén . Los controles consistieron en examinar la documentación y realizar tests de alcoholemias, y dejaron varios vehículos retenidos por infracciones a las normas de tránsito.

El operativo comenzó a las 0:30 en la intersección de las calles Soldi y Los Paraísos, en el barrio Alta Barda. Allí participaron agentes de Tránsito Municipal, efectivos motorizados de la Dirección Tránsito Neuquén, personal de la División de Móviles de Seguridad (DE.MO.SE) y del Departamento Seguridad Metropolitana.

La intervención formó parte de un trabajo conjunto orientado a reforzar la prevención y la seguridad vial, mediante controles tanto a conductores como a las personas que circulaban por la zona.

Los resultados de los controles en Neuquén

Más tarde, el despliegue se trasladó al sector de las calles Godoy y Pérez Novella, donde continuaron las inspecciones hasta las 4 de la madrugada.

Como resultado de los procedimientos, fueron secuestradas 45 motocicletas. Los motivos estuvieron relacionados con la falta de documentación obligatoria y con casos de alcoholemia positiva. En total, se contabilizaron 10 conductores que dieron positivo en los controles de alcohol.

Además, los agentes retuvieron dos automóviles cuyos conductores no contaban con la documentación correspondiente para circular. Durante el operativo también se produjo la demora de una persona por resistencia a la autoridad.

Un operativo de tránsito que se salió de control

En otro procedimiento realizado días atrás en la capital neuquina, un control vehicular derivó en una situación de mayor tensión entre efectivos policiales y una motociclista. El episodio ocurrió el martes 27 de octubre, alrededor de las 11:15, en la intersección de las calles Necochea y Pizarro, cuando los agentes detuvieron la marcha de una mujer que circulaba sin casco y en una moto que no tenía colocada la chapa patente.

Según informó el portal La Voz del Neuquén, el procedimiento se inició durante un patrullaje preventivo. Al verificar los datos del rodado de 110 centímetros cúbicos, de color azul, con la colaboración del Departamento Sustracción de Automotores, los efectivos detectaron que tenía un pedido de secuestro vigente desde julio, solicitado por la Comisaría 12.ª de Neuquén en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta de características similares.

A partir de ese hallazgo, dos personas fueron demoradas preventivamente bajo la presunta figura de encubrimiento y trasladadas junto con el vehículo a la Comisaría 16.ª, donde se continuaron las diligencias correspondientes.

Sin embargo, el procedimiento también quedó atravesado por la versión de la conductora, quien aseguró haber sido víctima de violencia durante la intervención policial. De acuerdo con su testimonio, había comprado la motocicleta hacía aproximadamente seis meses de manera legal y contaba con la documentación necesaria para circular.

La mujer sostuvo que tiempo después sufrió un accidente de tránsito en el que el rodado quedó destruido y ella sufrió distintas lesiones, entre ellas una lastimadura en una pierna y problemas cardíacos. Según su relato, a partir de ese episodio se radicó una denuncia que derivó en que la motocicleta figurara como robada.

Desde este medio se intentó obtener la versión de la Policía de Neuquén sobre lo ocurrido, pero no hubo respuesta al momento de la publicación de la información.