Doña Clorinda y Segundo Pérez, hermanos y crianceros de toda la vida en Bajada de los Molles, habían quedado aislados, sin medicación y sin comunicación.

Un intendente salvó a dos abuelos de 76 y 90 años tras un dramático operativo aéreo por el temporal en Neuquén.

El jueves negro quedará marcado para los parajes del interior neuquino. La tormenta más intensa de la temporada, asociada al fenómeno del Niño , descargó con fuerza sobre todo el territorio provincial, provocando la crecida de ríos, el desborde de cañadones y el colapso de caminos rurales. En Villa Puente Picún Leufú y Bajada de los Molles , el agua hizo estragos.

En ese contexto de emergencia, una historia humana se convirtió en símbolo del trabajo del Estado en el territorio profundo: la evacuación preventiva de dos adultos mayores que habían quedado totalmente aislados en el puesto familiar.

Se trata de Clorinda y Segundo Pérez , dos hermanos de 90 y 76 años, puesteros y crianceros de toda la vida en el paraje Los Molles. Viven a unos 10 kilómetros hacia adentro desde la ruta, camino a Chacayco, y para llegar a su domicilio hay que cruzar dos veces el arroyo Los Molles.

Con la tormenta del jueves al mediodía, el ingreso conocido como "La Resbalosa" colapsó. Las alcantarillas no resistieron el caudal y el camino quedó inhabilitado con socavones de más de 1,50 metros y barro pesado. La familia, que se abastece con paneles solares e internet satelital, se quedó sin batería, sin señal y sin su medicación de base para hipertensión y artrosis.

"Nos vimos imposibilitados, ni con la doble tracción podíamos entrar. La única alternativa era el helicóptero", relató a LM Neuquén Ramón Cuevas, presidente de la Comisión de Fomento de Villa Puente Picún Leufú, quien siguió la situación a través de vecinos hasta perder todo contacto.

Operativo conjunto con la Provincia

Ante la urgencia sanitaria, Cuevas dio aviso a la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos. La respuesta fue inmediata. La titular del área, Luciana Ortiz Luna, coordinó el despliegue aéreo.

El viernes, aprovechando una ventana de buen tiempo, a las 11 de la mañana el helicóptero de la Dirección Provincial de Aeronáutica logró aterrizar en cercanías del puesto. Para Clorinda y Segundo, que probablemente nunca habían volado, fue su primer viaje en helicóptero. Las fotos del interior de la aeronave los muestran con los auriculares de comunicación puestos, sorprendidos, intentando adaptarse mientras Ortiz Luna los contenía y les explicaba.

En el puesto quedaron el hijo de Segundo y su nuera, al cuidado de los animales.

La imagen más potente del operativo llegó después del aterrizaje en Villa Puente: Ramón Cuevas junto a otro operario llevan en andas a Doña Clorinda, de 90 años, con su bastón en mano, mientras a su lado Luciana Ortiz Luna acompaña del brazo a Segundo con su andador y sus pertenencias. Barro, viento y alivio.

Tras ser revisados clínicamente en el lugar por la propia Ortiz Luna, quien es médica, ambos abuelos fueron trasladados por tierra en camioneta hasta la ciudad de Zapala, donde quedaron al resguardo de familiares.

El Gobierno mantiene los vuelos de asistencia

El Gobierno provincial continúa con los operativos de asistencia aérea por el temporal a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

En Puente Picún y Bajada de Los Molles se concretó la evacuación preventiva de la pareja, que se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, los vuelos continúan para asistir a familias aisladas con alimentos, agua potable, medicamentos, atención sanitaria y forraje para animales, además de traslados de pobladores que no pueden atravesar los cursos de agua.

Las acciones se desarrollan desde la Secretaría a cargo de Luciana Ortiz Luna, mediante la Dirección Provincial de Protección Civil, conducida por Carlos Cruz, y la Dirección Provincial de Aeronáutica, en articulación con organismos provinciales, nacionales y autoridades locales. Los vuelos se realizan aprovechando las ventanas de buen tiempo que permiten operar de manera segura.