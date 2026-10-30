Violenta agresión: la agarró de los pelos, la cortó con una navaja y casi pierde el ojo

La agresora ya tenía denuncias previas, la amenazó en reiteradas ocasiones, la acosa por redes sociales y le dijo que no iba a parar. Hay un hombre involucrado a quien también quieren investigar.

Una joven de 19 años fue brutalmente atacada a navajazos en una plaza de Cutral Co con decenas de personas presentes, incluidos niños. La mujer que la atacó le provocó puntadas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas una en el cuello y otra en el ojo, el cual estuvo a punto de perder. Si bien le formularon cargos, fue por el delito de lesiones leves y quedó en libertad , pero con medidas cautelares . Por esta razón, la querella está buscando un cambio de carátula y que se tengan en cuenta no sólo las heridas, sino también el contexto en el que fue perpetrada la brutal agresión y el peligro que corre la joven.

Cesar Omar Pérez, abogado patrocinante de la querella, explicó en diálogo con LM Neuquén que el hecho ocurrió el domingo 25 de octubre por la tarde en el Paseo de la Salud , ubicado en el barrio 25 de Mayo , el cual había sido inaugurado hace poco tiempo. En el lugar había varias familias disfrutando del día y también se encontraba la víctima -identificada con las iniciales P.D.- quien estaba tomando mates con sus amigas.

En estas circunstancias, un vehículo manejado por hombre arribó a toda velocidad y quedó en una posición de escape rápido. Del mismo descendió la agresora, quien -sin mediar palabras- agarró de los pelos a la víctima y comenzó a cortarla con una navaja. Las heridas fueron en diferentes partes de su cuerpo, siendo las más graves una en el cuello y otra en el ojo. "Si no hubiera sido por una membrana que estaba sana, lo perdía", expresó el letrado, preocupado por la situación que está viviendo la joven neuquina. Y remarcó que la violenta escena se produjo en frente de decenas de familias e incluso niños. "Hay muchísimos testigos y gente que grabó todo", remarcó.

Gentileza Cutralcoalinstante

Las amigas de P.D. la cargaron como pudieron entre todas para llevarla al Hospital hasta que un vehículo paró y las trasladó rápidamente para que recibiera atención médica. Ingresó en grado de complejidad 6 y se constató que tenía entre 8 y 10 puntadas, las cuales requirieron curaciones y puntos, además de una evaluación más exhaustiva en su ojo. Como si fuera poco, al nosocomio arribó nuevamente la atacante, quien pretendía seguir lastimándola. "Le dijo que no iba a quedar ahí, que no iba a parar", remarcó Pérez.

Tras realizar la denuncia ese mismo día, la atacante fue detenida el lunes y el martes le formularon cargos por el delito de lesiones leves, basándose en la información brindada por el médico del hospital y el médico de la Policía de Neuquén, pero sin haber sido evaluada por el médico forense, quien la va a recibir en la capital neuquina para realizar las pericias correspondientes. En la misma audiencia también se impusieron medidas cautelares como una prohibición de acercamiento por el plazo de 2 meses y el cese de actos de perturbación.

Buscan una cambio en la carátula de la causa

Sin embargo, el abogado afirmó que dialogaron con la Fiscalía y solicitaron una nueva audiencia para agregar medidas cautelares con el objetivo de resguardar a la joven. La misma se llevó a cabo el jueves y allí se ordenó colocar un dispositivo dual: una tobillera para la atacante y un artefacto para la víctima, el cual comienza a sonar cuando la otra persona está a menos de 200 metros. No obstante, no se pudo cambiar la carátula del caso.

"Queremos que no sólo se tenga en cuenta las lesiones, sino también el contexto en el que se dio el ataque, que incluye tres denuncias previas contra la imputada, amenazas, intimidación, acoso por redes sociales posteriores a la agresión e intentos de acercamiento reiterados. Fue una audiencia difícil en la que se pudo sumar protección para P.D., pero no se pudo modificar la carátula", afirmó. Quieren que sea considerada como lesiones gravísimas y, dependiendo de todas las pruebas recolectadas, un intento de homicidio.

El abogado querellante es César Omar Pérez.

En este momento, la joven de 19 años no puede continuar con su trabajo ni estudios, ya que se encuentra en shock y aterrada por lo sucedido. "El fiscal Federico Cúneo le ofreció atención psicológica y se están moviendo para conseguirlo. Trabajaron muy bien: detuvieron a la mujer por 24 horas, le formularon cargos, gestionaron el traslado a Neuquén para que viera al médico forense y ahora están atentos a brindarle atención psicológica", agregó.

Pérez mencionó, a su vez, que buscarán realizar una demanda por daños y perjuicios por una suma de dinero contra la imputada por el daño que le provocó a la víctima, no sólo físico sino también psicológico.

El abogado querellante explicó que P.D. y la atacante se conocían, pero no tenían ningún tipo de relación directa y no hubo un problema entre ambas: "Ella quedó en el medio de un conflicto familiar en el que no tiene nada que ver, quedando en un estado de vulnerabilidad extremo. Pero la mujer está completamente ensañada con ella y ya tenía tres denuncias en su contra, las cuales fueron archivadas".

Quieren investigar a un hombre relacionado al caso

El abogado querellante remarcó que la persona que manejaba el vehículo es un hombre, quien tuvo una conexión con la familia de la víctima en su momento y actualmente es pareja de la imputada. Su participación en el hecho y relación que lo conecta con la víctima -la cual no se expone en esta nota para no entorpecer la investigación- no pasó desapercibida y quieren evaluar la posibilidad de una investigación sobre su persona y accionar.