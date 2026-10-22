Muerte en el taller mecánico: un caso que aún no encuentra respuestas

Ya se había determinado como causa preliminar de muerte “una congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado”. Sin embargo, aún faltan estudios clave para saber qué ocurrió con certeza.

La investigación por la muerte de Leonardo Zaschka, de 33 años, en un taller mecánico de calle Fava , en Neuquén , continúa su curso, pero con dudas e incertidumbre. Si bien se logró determinar una causa preliminar de su fallecimiento, aún resta conocer una serie de estudios que determinarán qué fue lo que ocurrió con certeza y dar por finalizado el misterio que gira entorno al caso.

Todo ocurrió el viernes 9 de octubre cuando la Policía recibió un llamado de alerta por la presencia de un hombre muerto en un taller . Cuando los efectivos de la Comisaría Segunda arribaron al lugar, constataron que había una persona sin vida junto a un vehículo. En esas circunstancias se concretaron las primeras actuaciones y las entrevistas a dos hombres que se encontraban allí.

Si bien en un principio se habló de un intento de robo, finalmente esta hipótesis quedó descartada. En tanto que el examen médico-legal determinó como causa preliminar de muerte "una congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado".

Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, al tratarse de un resultado preliminar y no lograr establecerse con certeza la causa de la muerte, se debieron realizar estudios complementarios que, hasta la fecha, aún no tienen resultados por su grado de complejidad. Los mismos suelen demorarse más que otros, por lo que generan gran incertidumbre.

Se trata de un estudio anatomopatológico, el cual implica una serie de procedimientos y técnicas que son fundamentales para determinar la naturaleza de la muerte y su relación con la salud del fallecido. Puede incluir la toma de muestras de órganos, la evaluación macroscópica y microscópica, y el análisis de pruebas biológicas y de toxicología.

Cronología del caso

Todo comenzó durante la madrugada del viernes 9 de octubre, cuando personal policial acudió al taller de la calle Fava por un presunto intento de robo, lo cual fue descartado casi de manera inmediata. Al llegar, los efectivos encontraron a dos hombres que habían realizado el llamado y a Zaschka, quien estaba sin vida.

Durante la inspección del lugar, los efectivos encontraron dos envoltorios con cocaína entre las pertenencias del hombre fallecido y un morral con otros 324 gramos de la misma sustancia en el motor de un Volkswagen Golf.

El operativo también permitió secuestrar una pequeña cantidad de cocaína, bicarbonato de sodio, semillas de cannabis, cartuchos de armas de fuego y teléfonos celulares.

En cuanto al propietario del taller, quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras el hallazgo de 324 gramos de cocaína ocultos en el motor del auto durante el operativo.

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Las denuncias anónimas que señalaban al taller

A partir de ese hallazgo, se amplió la orden de allanamiento. En el depósito del taller también incautaron teléfonos celulares para su posterior análisis.

La investigación por comercialización de estupefacientes quedó a cargo de la fiscal Silvia Moreira, quien también incorporó elementos reunidos antes del operativo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante septiembre se habían recibido denuncias anónimas mediante el código QR habilitado para ese fin y la aplicación policial Neuquén Te Cuida. Los aportes ciudadanos señalaban al hombre imputado y al domicilio allanado como presuntamente vinculados con la venta de drogas.

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De acuerdo con esas denuncias, la actividad se desarrollaba principalmente durante la noche. Estos antecedentes fueron incorporados a la investigación y formaron parte de los argumentos presentados por la fiscal durante la audiencia de formulación de cargos.

Hasta el momento, la investigación por el fallecimiento de Zaschka sigue abierta y resta esperar los resultados del estudio anatomopatológico.