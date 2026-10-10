El inesperado hallazgo que complica al dueño del taller donde encontraron muerto a un hombre en Neuquén
La Justicia ordenó el allanamiento por la muerte de Leonardo Zaschka en el taller mecánico. Se dispuso la clausura del taller.
Este sábado se formularon cargos contra un hombre luego del allanamiento realizado en el taller mecánico donde un día antes habían encontrado muerto a Leonardo Zaschka, de 33 años. Tras las diligencias, el propietario del mismo quedó imputado.
Todo comenzó durante la madrugada del viernes 9 de octubre, cuando personal policial acudió al taller de la calle Fava por un presunto intento de robo. Al llegar, los efectivos encontraron a dos hombres que habían realizado el llamado y a Zaschka, quien estaba sin vida.
Durante la inspección del lugar, los efectivos encontraron dos envoltorios con cocaína entre las pertenencias del hombre fallecido y un morral con otros 324 gramos de la misma sustancia en el motor de un Volkswagen Golf. El operativo también permitió secuestrar una pequeña cantidad de cocaína, bicarbonato de sodio, semillas de cannabis, cartuchos de armas de fuego y teléfonos celulares.
El hombre quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras el hallazgo de 324 gramos de cocaína ocultos en el motor del auto durante el operativo.
Las denuncias anónimas que señalaban al taller
A partir de ese hallazgo, se amplió la orden de allanamiento. En el depósito del taller también incautaron teléfonos celulares para su posterior análisis.
La investigación por comercialización de estupefacientes quedó a cargo de la fiscal Silvia Moreira, quien también incorporó elementos reunidos antes del operativo.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante septiembre se habían recibido denuncias anónimas mediante el código QR habilitado para ese fin y la aplicación policial Neuquén Te Cuida. Los aportes ciudadanos señalaban al hombre imputado y al domicilio allanado como presuntamente vinculados con la venta de drogas.
De acuerdo con esas denuncias, la actividad se desarrollaba principalmente durante la noche. Estos antecedentes fueron incorporados a la investigación y formaron parte de los argumentos presentados por la fiscal durante la audiencia de formulación de cargos.
Moreira solicitó que el imputado cumpla prisión domiciliaria con dispositivo electrónico o, hasta que se disponga de uno, bajo custodia permanente. También pidió la clausura del inmueble y el embargo de los fondos que tuviera en cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Entre los fundamentos, la fiscal mencionó la cantidad de droga secuestrada, los elementos encontrados y la necesidad de preservar la investigación, determinar si existen otras personas involucradas y evitar posibles interferencias sobre testigos.
El juez de garantías Juan Pablo Encina tuvo por formulados los cargos e hizo lugar a todas las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Las disposiciones tendrán una duración de cuatro meses, el mismo plazo que se fijó para la investigación penal preparatoria.
La investigación por la muerte continúa
En paralelo, la causa por el fallecimiento de Zaschka continúa en curso y está a cargo de la fiscal de Homicidios Guadalupe Inaudi.
Tras el hallazgo del cuerpo, la funcionaria dispuso la realización de una autopsia y solicitó un allanamiento para llevar adelante distintas medidas investigativas. Los resultados preliminares indicaron que los golpes que había recibido el hombre no fueron la causa de su muerte, por lo que se solicitó una ampliación de la pericia.
Hasta el momento, la investigación por el fallecimiento sigue abierta y no se informó una conclusión definitiva sobre las circunstancias en las que murió Zaschka.
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