La víctima fue identificada como un hombre de 33 años, que fue encontrado sin vida en un taller mecánico de la calle José Fava al 600.

Muerte en un taller mecánico de Neuquén: se confirmó la identidad de la víctima

En las últimas horas, se confirmó la identidad del hombre que murió en un taller mecánico de la ciudad de Neuquén, en un episodio que todavía es investigado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). En paralelo, un allanamiento realizado en el lugar derivó en el hallazgo de estupefacientes y en la apertura de una nueva investigación judicial.

La víctima fue identificada como Leonardo Zaschka, de 33 años. Su cuerpo fue encontrado durante la madrugada del viernes junto a un vehículo, en un taller ubicado sobre la calle José Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón. El caso generó distintas actuaciones para determinar qué ocurrió antes de su muerte y cuáles fueron las circunstancias del episodio.

En el marco de las medidas para avanzar con la investigación, durante un allanamiento en el taller se encontró una importante cantidad de cocaína en un automóvil. De acuerdo con la información a la que accedió LM Neuquén, se trataría de más de 300 gramos de la sustancia.

El hallazgo motivó la intervención de la fiscalía de Narcocriminalidad, que dispuso nuevas medidas y ordenó la detención de uno de los hombres vinculados al taller.

Sebastián Fariña Petersen

Este sábado se desarrollará una audiencia en la que se le formularían cargos por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esta investigación se inició a partir del hallazgo de la droga y avanza en paralelo con las actuaciones destinadas a esclarecer la muerte de Zaschka.

De esta manera, el caso tiene dos líneas de investigación diferenciadas: una busca determinar las circunstancias del fallecimiento y la otra apunta a establecer la posible existencia de un delito vinculado con la comercialización de drogas.

Qué determinó la autopsia

La investigación por el fallecimiento comenzó bajo la carátula de muerte dudosa. El informe preliminar elaborado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determinó que Zaschka presentaba lesiones externas, aunque no tenían entidad suficiente para provocar la muerte de manera directa.

La causa preliminar del fallecimiento fue establecida como una “congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado”. A partir de este resultado, se deberán completar estudios para determinar si el consumo de alguna sustancia pudo haber tenido relación con lo ocurrido.

Sebastián Fariña Petersen

La causa quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi. Hasta el momento, no se formularon cargos por la muerte y los investigadores descartaron las sospechas iniciales sobre un intento de robo. Mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio, mantienen prudencia a la hora de establecer una hipótesis sobre lo sucedido.