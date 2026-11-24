Videos muestran a hombres armados y encapuchados. La policía se encuentra en el lugar para tratar de negociar con los delincuentes.

Toma de rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias.

Este martes por la mañana se registró una toma de rehenes en un supermercado de Cartagena, Colombia . La Policía desplegó un operativo de rescate y hasta el momento 5 mujeres fueron liberadas, de un total de 30 secuestrados aproximadamente.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la cantidad de rehenes en el supermercado Éxito, mientras las autoridades mantienen desplegadas todas sus fuerzas para atender la situación.

En videos difundidos en redes sociales se observa a personas encapuchadas que portan lo que parecen ser armas largas. Las imágenes también muestran a varias personas sentadas dentro del comercio y mirando hacia el exterior.

A su vez, se conoció que los secuestradores pidieron una suma de 2 millones de dólares, reveló Radio Caracol. También pidieron dos coches blindados y vía libre para ir hacia Barranquilla, a 130 km de Cartagena.

"Bandidos que no tuvieron escapatoria"

El mandatario colombiano también aclaró que no se trata de un grupo terrorista, sino de "bandidos que se vieron sorprendidos y que no tuvieron escapatoria y entonces secuestraron a un grupo de personas".

"Se metieron a un centro comercial que iba a recoger un dinero a ese centro comercial del día anterior y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos. Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la policía acudió de manera inmediata", declaró el jefe de Estado en rueda de prensa.

"La Policía de Colombia activó a todas sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación", escribieron a través de su cuenta de X.

De igual manera, la institución indicó que se informará oportunamente, "pedimos responsabilidad frente a la información".

Una trabajadora de un comercio ubicado en el interior del supermercado relató a Alerta Cartagena cómo fue el insólito episodio. "Cuando estábamos trabajando llegó un muchacho de Dollar City que iba a bodega. Cuando se dio cuenta de que estaban los muchachos, salió corriendo y nos dijo: 'Están atracando, están atracando, están atracando'".

La Aerocivil suspendió las aproximaciones de aeronaves por la operación en las inmediaciones de la pista 01 y mantuvo únicamente los despegues. Cerca de las 11:30, la entidad levantó la restricción e informó que los aterrizajes y despegues se reanudaban con normalidad.

Explotó un coche bomba en Colombia: heridos, 500 propiedades dañadas y recompensa millonaria

Este episodio no es casual, sino que ocurre horas después de la explosión de un coche bomba frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio.

La explosión causó al menos 23 heridos, entre ellos una menor de edad, provocó un corte masivo de electricidad y afectó 500 propiedades.

El ataque ocurrió pasadas las 21 del lunes, hora local, en la víspera del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado de Colombia y las extintas FARC. De momento, las autoridades no reportaron víctimas fatales.

La explosión de un coche bomba en Colombia dejó un enorme crater sobre la calle.

Las primeras imágenes difundidas tras la detonación muestran fachadas arrancadas por la onda expansiva, techos levantados, cristales estallados, automóviles destrozados, escombros esparcidos y un cráter de grandes dimensiones en el lugar exacto donde fue apostado el vehículo cargado con explosivos en la plaza principal.