El escrito fue presentado en la Fiscalía de Derechos Humanos de Neuquén para que investigue el exilio forzado de sus familias y las consecuencias que les dejó.

Hijos del exilio: más de 80 personas pidieron que la Justicia reconozca las secuelas de la dictadura en sus infancias.

Galia Labrín tenía apenas ocho meses cuando dejó Argentina junto a su mamá y su hermano para reunirse con su papá en México . Era junio de 1976 y la dictadura cívico-militar llevaba tres meses en el poder. Su padre había partido primero, el 26 de marzo, dos días después del golpe de Estado , y había conseguido trabajo para reunir el dinero necesario para que el resto de la familia pudiera salir del país. Para comprar los pasajes tuvieron que vender el auto y otras pertenencias. Galia era demasiado chica para recordar aquel viaje, pero el exilio atravesó su infancia y dejó marcas que, casi medio siglo después, todavía busca comprender.

Su historia es una de las tantas que empezaron a reunirse en un colectivo de hijos e hijas del exilio que ahora reclama que la Justicia investigue las consecuencias de aquella salida forzada del país. El lunes 17 de noviembre, más de 80 personas presentaron un escrito ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén para solicitar que se las reconozca como víctimas de delitos de lesa humanidad, a partir de la persecución que sufrieron sus madres, padres o familias durante la última dictadura militar.

La presentación fue recibida por el fiscal Miguel Ángel Palazzani , quien tendrá a su cargo la investigación junto con el equipo de la Unidad Fiscal. Aunque el escrito se entregó en Neuquén, lleva firmas de personas que actualmente viven en distintos puntos de Argentina y del mundo: México, España, Venezuela, Italia, Brasil, Holanda, Suecia, Francia, Nicaragua, Dinamarca, Perú, Paraguay y Canadá, entre otros países. Desde el grupo señalaron que ya se sumaron nuevas adhesiones y esperan que más personas puedan aportar sus testimonios.

Galia en brazos de su papá Naldo Labrín, junto a su hermano Lautaro y su madre Diana Kallmann en el exilio.

La iniciativa surgió a partir de un planteo de Palazzani en un alegato durante uno de los juicios por delitos de lesa humanidad, en el que señaló que el exilio forzado también fue una forma de persecución de la dictadura y que era necesario investigar qué había ocurrido con las infancias atravesadas por esa experiencia.

“Ahí dijimos: ‘Pará, acá hay algo para nosotros’”, contó Labrín a LM Neuquén. A partir de ese planteo, un grupo inicial de unas diez o doce personas comenzó a comunicarse, a compartir sus historias y a convocar a otros que conocían por haber atravesado experiencias similares. El intercambio fue creciendo hasta conformar un grupo de WhatsApp con más de 80 integrantes.

Para Labrín, una de las cuestiones más impactantes fue descubrir que, aunque muchos no se conocían personalmente, compartían recuerdos, comportamientos y formas de relacionarse. “Es impresionante que nos pongamos a hablar y tengamos códigos similares, formas de vincularnos, radares similares para estar atentos, cosas que no decimos, cuidados. Es cómo fuimos criados”, explicó.

Una infancia entre México y Argentina

La historia familiar de Galia comenzó antes de que ella pudiera tener recuerdos propios. Su mamá militaba en la Juventud Peronista, mientras que su papá, músico, había participado en la Cantata Montonera, una obra que compuso y arregló para contar la historia de Montoneros durante la época de Héctor Cámpora.

Fiscal Miguel Ángel Palazzani. Sebastián Fariña Petersen

Después del golpe del 24 de marzo de 1976, su papá decidió irse del país. Consiguió trabajo en México y desde allí organizó la salida de su familia. En junio de ese año viajaron su mamá, su hermano de cinco años y ella, que tenía ocho meses. La familia permaneció en ese país hasta que Galia tenía siete años y estaba por cumplir ocho.

Su primera infancia transcurrió lejos del país en el que había nacido y, cuando regresó, tuvo que adaptarse a una sociedad y a una vida que apenas conocía.

La tonada mexicana era una de las primeras señales de esa diferencia. En la escuela le preguntaban por qué hablaba así y por qué había vivido en México. Ella respondía que su familia se había ido, sin dar detalles. El tema del exilio no se conversaba abiertamente y el silencio era parte de la forma en que habían aprendido a sobrevivir.

La adaptación tampoco fue sencilla. Labrín recordó que le costó hacer amigos y que durante varios años mantuvo la fantasía de que volverían a México cuando su papá terminara su trabajo. Esa posibilidad permaneció en su cabeza hasta los 12 o 13 años, aunque finalmente la familia se quedó en Argentina. Más adelante volvió a viajar a México y entendió que tampoco ese lugar era exactamente el que había conocido durante su infancia.

“Mi exilio fue de México a Argentina, porque yo de Argentina no conocía nada”, explicó. Con el tiempo, construyó su pertenencia en Neuquén, una ciudad que ya no cambiaria.

Sebastián Fariña Petersen

Una de las dimensiones que el colectivo busca visibilizar es el efecto que tuvo el exilio en las infancias, más allá de la persecución que habían sufrido sus padres. Para muchos, la salida del país implicó separaciones familiares, pérdida de vínculos, dificultades para construir una identidad y la necesidad de crecer en una cultura diferente. También dejó una relación particular con el silencio y con el miedo.

Labrín contó que durante años no habló de su experiencia, ni siquiera con personas que habían atravesado una situación similar. Recordó que hizo parte de la primaria con una amiga que también era hija de exiliados. Las dos sabían de la historia de la otra, pero nunca conversaron sobre el tema en la escuela. Recién ahora, al encontrarse dentro de este colectivo, pudieron poner en palabras lo que habían vivido.

“Estamos acostumbrados a que no se habla de esto y el silencio se suponía que era una forma de sobrevivir”, señaló.

En los intercambios con otros integrantes del grupo aparecieron recuerdos y sensaciones compartidas: no haber conocido a parte de la familia sanguínea hasta muchos años después, no poder contar por qué se habían ido del país, tener que reconstruir vínculos y vivir con una atención permanente frente a determinadas situaciones o personas.

Labrín describió esos cuidados como una especie de radar que permanece activo. A veces, una referencia a alguien que trabajó en una fuerza de seguridad o un comentario sobre una persona despierta asociaciones y precauciones que otros no necesariamente tienen. Incluso en las primeras reuniones virtuales del colectivo, recordó, había quienes dudaban antes de encender la cámara porque no sabían quiénes estaban del otro lado.

“Estamos todos en terapia de toda la vida porque procesar esto fue un problema. En algún momento de la terapia volvés a hablar del exilio”, contó. Para ella, una de las dificultades fue haber considerado durante mucho tiempo que lo vivido no era suficiente para reclamar un reconocimiento, en comparación con el sufrimiento de quienes fueron secuestrados, desaparecidos o apropiados. “Yo siempre decía: ‘¿Qué problema puedo tener si fui criada por mis padres? No me apropiaron, mis padres están vivos, estamos los cuatro vivos’. Pero pasaron otro montón de cosas”, explicó. Con el tiempo, comprendió que haber atravesado el exilio también dejó consecuencias que merecen ser investigadas y reconocidas.

Qué reclaman ante la Justicia

En el escrito presentado ante la Unidad Fiscal, el colectivo solicitó una investigación exhaustiva sobre las personas responsables de los hechos que obligaron a sus familias a abandonar Argentina o que determinaron que algunos de sus integrantes nacieran en el extranjero. También pide que se analicen las consecuencias que sufrieron quienes debieron emigrar durante la infancia o la adolescencia, así como quienes nacieron en el exilio de sus padres.

El documento sostiene que esa experiencia implicó desarraigo, ruptura de lazos familiares, afectaciones en la identidad y la necesidad de construir o reconstruir la vida en un entorno cultural y económico diferente, muchas veces en condición de refugiados políticos.

Además, solicitó que se investiguen las responsabilidades penales que pudieran corresponder por la organización y ejecución del golpe de Estado, el derrocamiento de las autoridades constitucionales y el funcionamiento del aparato represivo que provocó persecuciones y exilios.

Labrín aclaró que el reclamo no apunta a obtener una reparación económica. “Lo que estamos pidiendo es que se nos considere víctimas de lesa humanidad”, sostuvo. El planteo, explicó, busca que se investigue la responsabilidad del Estado y se reconozca que las consecuencias de la dictadura también alcanzaron a quienes eran niños cuando sus familias tuvieron que escapar.

Durante el encuentro con los integrantes del colectivo, Palazzani explicó cómo se desarrollará el proceso de investigación y anticipó que se dispondrá de equipos técnicos para brindar contención a quienes decidan prestar testimonio. También señaló que se trata de una deuda pendiente y que la consigna de Memoria, Verdad y Justicia no estaría completa si no se investigan estas consecuencias.

La presentación contó con el acompañamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén. Según explicó Labrín, por el momento no tienen una representación legal formal, aunque entre quienes integran el colectivo hay abogados y esperan contar con el acompañamiento interdisciplinario anunciado por la Fiscalía.

Una historia que busca salir del silencio

La gacetilla difundida por el colectivo estima que entre 350.000 y 500.000 argentinos debieron exiliarse durante la última dictadura. Sin embargo, quienes eran niños cuando sus familias debieron irse consideran que sus propias experiencias quedaron durante décadas en un segundo plano.

Para Labrín, el hecho de que personas de distintos países compartan relatos tan parecidos muestra que hay una historia colectiva que todavía necesita ser contada. No se trata de comparar sufrimientos ni de desplazar otras demandas vinculadas con los crímenes de la dictadura, sino de ampliar la mirada sobre las consecuencias que dejó el terrorismo de Estado.

“Cada uno tiene sus cosas y sus temas. No nos damos cuenta o no dimensionamos lo que nos ha pasado”, reflexionó. También señaló que durante mucho tiempo la idea de que otros habían sufrido más funcionó como una razón para no hablar, una vara que terminó prolongando el silencio.