El exdiputado nacional del PRO hoy integra el gabinete de Rolando Figueroa y apoya a Javier Milei a nivel nacional. ¿Quiénes son sus posibles aliados para el 14 de febrero?

A 80 días de las elecciones provinciales y municipales en Neuquén , el mapa electoral de la ciudad comienza a definirse con nuevas alianzas y postulaciones. Mientras se sellan acuerdos entre dirigentes, el ex diputado nacional del PRO y actual funcionario provincial, Leandro López , anunció que será candidato a intendente por su partido, Arriba Neuquén, y convocó a formar un frente opositor a Mariano Gaido en la capital.

En diálogo con LM Neuquén , el dirigente aclaró que repetirán la posición que tuvieron en las elecciones de 2023: su sello político apoya el proyecto de Javier Milei a nivel nacional y también la reelección de Rolando Figueroa en la provincia, pero se planta como oposición en la capital. "Con esa misma coherencia, vamos a ser la alternativa al partido de Mariano Gaido en la ciudad, con quien lleve de candidato", afirmó.

López comenzó su actividad política bajo el liderazgo del exintendente Horacio "Pechi" Quiroga y en 2024 fue designado por Figueroa como titular de la Agencia de Inversiones (ADI-NQN). En las últimas semanas, utilizó sus redes sociales para anunciar sus intenciones electorales como futuro intendente de Neuquén capital y adelantar algunos aspectos de su plataforma.

Pese a que está alineado con el modelo de Javier Milei a nivel nacional, el partido de López competirá por afuera de La Libertad Avanza. "Es un partido que nunca tuvo vocación frentista", dijo sobre el sello libertario, que presentará su propio candidato en la ciudad.

Omar Novoa

Del proyecto político a las alianzas

El postulante de Arriba Neuquén también convocó a los líderes opositores en la ciudad a construir una alternativa fuerte para generar un cambio en Neuquén capital. En ese sentido, aclaró que ya tuvo conversaciones con otros sellos afines a su posición, como el PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, el ya extinto ARI y algunos sectores del radicalismo, que eran afines a Pechi y que siguen vinculados a la gestión de Figueroa tras la salida de la UCR del frente Neuquinizate.

"Siempre en política hicimos frentes electorales, desde el quiroguismo o Juntos por el Cambio, hay varios partidos que tenemos una visión similar en la ciudad, no nos gusta el gobierno actual y si unimos fuerzas, tenemos chances de derrotarlos", afirmó.

Pese a que Mariano Gaido selló su propia alianza con el gobernador, López aclaró que Figueroa siempre estuvo a favor de los frentes electorales amplios y plurales. "Neuquinizate en el 2023 nació con una convocatoria amplia que incluía radicales, el PRO, MPN, peronistas y el socialismo", dijo y agregó que, en esta elección, los partidos que lo acompañan tienen libertad de acción para marcar su postura a nivel nacional y municipal.

Así, tanto el partido de Gaido, Primero Neuquén, como el frente que construye López van a respaldar la continuidad del modelo de Figueroa en la provincia. Sin embargo, tienen dos visiones distintas para la capital: el empuje de la obra pública y el Estado presente que lleva adelante el oficialismo frente a una mirada liberal, con más austeridad en el gasto, que propone esta nueva corriente.

Leandro López cree que solo una gran alianza derrotará al MPN.

"Rolo valora esa diversidad de criterios y de dirigentes", dijo y agregó: "Esos espacios que en 2023 no estuvieron ahora sí participan y apoyan la reelección de Figueroa, nosotros pensamos que iba a suceder".

Su plataforma para la capital

"Hay una chance de ganar la ciudad porque el poder desgasta", dijo Leandro ópez y aclaró: "Estos 8 años de intendencia han dejado obras, se han mejorado muchas cosas pero también se generó un desgaste. Nosotros proponemos un cambio, creemos que hay que seguir con la ejecución de obras, que es algo que no inventó Gaido, pero con otra visión".

Entre sus principales metas, mencionó la importancia de eliminar impuestos y burocracia municipal, mejorar la transparencia y ejercer un control más exhaustivo sobre la cooperativa CALF. Además, destacó la importancia de mejorar los espacios verdes y presentar un plan de veredas, que nunca fue parte de la agenda de obra pública en Neuquén.

"Hace faltar cuidar lo que tenemos. Vemos vocación de hacer mucho pero abandonando lo que ya está hecho, vemos mucho caos", dijo López sobre el crecimiento acelerado de la ciudad.

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También se pronunció a favor de la enmienda de la Carta Orgánica para congelar en 20 el número de concejales de la ciudad. Sin embargo, consideró que la iniciativa "se quedó corta" en la reducción del gasto político, y aseguró que también es necesario eliminar la Defensoría del Pueblo o la Sindicatura Municipal, a las que calificó de "estructuras duplicadas que generan un gasto enorme".

Después de una semana de anuncios de alianzas partidarias, Leandro López aclaró que apelará a otra estrategia. En lugar de actos o conferencias, comunicará a través de sus redes sociales no solo sus propuestas, sino los sellos que se unirán a su frente y los nombres de los candidatos a concejales que lo acompañarán en su candidatura municipal.