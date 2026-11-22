El SMN y la AIC anticipan un domingo soleado y sin lluvias, aunque se espera que el viento comience a correr en algunas horas. El pronóstico para la semana.

Neuquén y la región del Alto Valle tendrán este domingo una jornada agradable, con sol y temperaturas templadas. El viento estará presente en distintos momentos del día, con más fuerza hacia la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) .

Según el SMN, da una mañana algo nublada, con unos 18 grados y viento del sudoeste de entre 23 y 31 kilómetros por hora. A la tarde llega el respiro: el viento rota al oeste, baja de intensidad y la máxima llega a los 25 grados.

El cambio se siente a la noche. El sudoeste vuelve con más fuerza y el SMN prevé ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, justo cuando muchas familias vuelven de pasar el día afuera.

La AIC, que tiene un pronóstico específico para Neuquén, muestra un domingo más caluroso y más ventoso. Prevé cielo despejado, 26 grados y viento sostenido de 34 kilómetros por hora durante el día. A la noche el cielo se pondría mayormente cubierto, la temperatura bajaría a 10 grados y las ráfagas llegarían a 51 kilómetros por hora.

Pronóstico: ¿Qué pasa en la noche del domingo?

Los dos organismos no coinciden en la temperatura nocturna. El SMN marca 22 grados para la noche y la AIC, 10. La diferencia es grande, aunque los dos ven el mismo viento del sudoeste al caer el día.

El SMN da 0% de probabilidad de precipitaciones para la mañana, la tarde y la noche. Mientras el norte del país está en alerta por tormentas fuertes, granizo y acumulados de hasta 100 milímetros, la región no aparece en ningún aviso. Neuquén y Río Negro quedaron fuera de las ocho provincias que el SMN puso en alerta este domingo.

El momento más complicado de la semana llegaría el lunes. Para Neuquén, la AIC pronostica un día parcialmente nublado y caluroso, con 27 grados, viento de 35 kilómetros por hora y ráfagas de 48. Con la noche todo empeora: el viento sostenido sube a 47 kilómetros por hora, las ráfagas tocan los 62 y el termómetro cae a 7 grados.

Son 20 grados de diferencia en pocas horas, un golpe térmico que obliga a tener el abrigo a mano aunque el mediodía parezca de verano. El SMN es más moderado para ese día y da una mínima de 15 y una máxima de 25.

En tanto que el martes el viento afloja. La AIC prevé un día mayormente despejado, con 25 grados y viento de 32 kilómetros por hora que a la noche bajaría a 19. La noche vuelve a ser fresca, con 7 grados. El SMN da una mínima de 13 y una máxima de 24.

El calor espera al fin de semana

En la segunda mitad de la semana el panorama cambia por completo. El SMN prevé máximas de 24 grados el miércoles, 30 el jueves y 32 el viernes y el sábado. El calor, sin lluvias a la vista, pasa a ser el protagonista.

Hasta esta mañana no había ninguna alerta vigente para Neuquén ni para la Confluencia. Las ráfagas previstas para el lunes a la noche se sentirán, pero por ahora están lejos de los valores que en la región suelen activar alertas amarillas por viento, con ráfagas de más de 90 kilómetros por hora. Igual, el SMN actualiza sus avisos varias veces por día, así que conviene seguir los comunicados oficiales.