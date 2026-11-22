Este sábado, miles de vecinos y turistas se acercaron al predio para ser parte de una nueva noche de baile y festejo.

La segunda noche de la fiesta fue todo un éxito.

La segunda noche de la 18° Fiesta Nacional del Chivito , la Danza y la Canción fue un éxito tota l. Tras el triunfo de Boca, una multitud de vecinos y turistas se acercó hasta el predio de la Estación Agrozootécnica de Chos Malal para d isfrutar de una nueva jornada de música, baile y festejos.

Este sábado 21 de noviembre, la capital histórica y cultural de Neuquén volvió a convertirse en el epicentro de una de las celebraciones populares más convocantes de la provincia. Familias, amigos y visitantes de distintos puntos de la región se reunieron para compartir una noche que tuvo al folklore, la cumbia y las tradiciones del norte neuquino como protagonistas.

La segunda jornada llegó después de una exitosa apertura que, según las estimaciones de la organización, reunió a más de 10 mil personas durante el viernes.

La gran convocatoria volvió a reflejar el interés que despierta esta celebración, que año tras año reúne a miles de visitantes en Chos Malal.

Una segunda noche a pura música y baile

La programación artística de este sábado comenzó a las 18 y reunió a una amplia variedad de artistas regionales, grupos folklóricos y propuestas de danza que aportaron ritmo y color a la celebración.

Entre los artistas incluidos en la grilla estuvieron La Ilusoria, Arrebol, Dúo Tropel, Resolanas, Alma de Reza Baile y Cuadro de Cantoras, quienes formaron parte de una extensa programación que se prolongó hasta la madrugada.

También estuvo prevista la presentación de Atilio Alarcón, uno de los representantes de la música regional.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación del Indio Lucio Rojas. Con su repertorio folklórico, el reconocido artista fue uno de los grandes atractivos de esta segunda jornada.

Otro de los números centrales de la celebración fue Los Palmeras, pasada la 1 de madrugada la histórica agrupación de cumbia santafesina que llegó a Chos Malal con sus clásicos musicales.

La programación también incluyó a José y sus Norteños, a las 4:30, y a Oscar González y su Corazón Norteño, a las 5:30, encargados de completar una extensa madrugada musical.

La 18° Fiesta Nacional del Chivito tendrá su última jornada este domingo 22 de noviembre, con las presentaciones de Destino San Javier y Roze, además de una extensa programación de artistas regionales y la definición del Campeonato de Jineteada.