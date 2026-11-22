Neuquén consolida un modelo de desarrollo que se refleja en uno de los indicadores más importantes para la economía de las familias: el empleo. Desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa hasta junio de 2026, el empleo privado creció un 9,5% y permitió generar 13.583 nuevos puestos de trabajo. En el mismo período se radicaron 186 nuevas empresas y la desocupación se redujo un 64%.

Los resultados adquieren mayor relevancia al observar el contexto nacional. De acuerdo con el informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicado en noviembre con datos de agosto de 2026, Neuquén registró el mayor crecimiento interanual del empleo asalariado entre las 24 jurisdicciones del país, con una suba del 6,1%. Además, encabezó la evolución mensual, con un incremento del 0,6% respecto de julio.

Mientras el empleo registrado a nivel nacional alcanzó los 12.733.000 trabajadores y mostró una caída interanual del 1%, Neuquén consiguió sostener una dinámica expansiva. Solamente cuatro provincias registraron variaciones positivas en la comparación con agosto del año anterior: Neuquén, Río Negro (2,9%), San Juan (0,8%) y Tucumán (0,8%).

Nueva estructura

“Detrás de estos indicadores existe una decisión política de modificar el funcionamiento del Estado y su relación con la actividad productiva. Desde el comienzo de su gestión, Figueroa impulsó una reorganización de la estructura gubernamental, con una reducción de la planta política y austeridad en el gasto, para orientar los recursos hacia las prioridades de la provincia”, se indicó oficialmente.

La estrategia apunta a generar condiciones para que el sector privado invierta, amplíe sus actividades y contrate trabajadores. Para ello, se implementaron herramientas de promoción de inversiones, incentivos para la radicación de empresas, fortalecimiento de proveedores locales y articulación con los distintos sectores económicos.

El gobernador sostiene que el crecimiento económico debe medirse también por su capacidad de generar oportunidades concretas para la población. En agosto, con motivo de la presentación de un informe de gestión, Figueroa expresó: “¿Qué quiere decir esto? Que el personal que entró a trabajar y que salió de la pobreza y que consiguió empleo es gente que nosotros hemos ido incorporando, o con el Emplea Neuquén o con la formación del Instituto Vaca Muerta”.

Los indicadores sociales acompañan esta evolución. Desde el inicio de la gestión hasta junio de 2026, la provincia incrementó un 22,7% su Producto Bruto Geográfico, redujo un 50% la pobreza en los hogares y disminuyó un 71% la indigencia domiciliaria. También se ubicó primera en el nivel de ventas en supermercados, un indicador que refleja el movimiento de la actividad comercial y el consumo.

Expansión productiva

Para Figueroa, el desafío es que la expansión productiva tenga un correlato directo en la vida cotidiana de los neuquinos. “Está bueno que crezca el Producto Bruto Geográfico. Ahora, ¿qué problema teníamos? Que el Producto Bruto Geográfico venía creciendo hace muchos años, pero seguíamos teniendo una tasa de desocupación alta y más del 40 por ciento de la gente en situación de pobreza”, planteó.

Uno de los pilares de esta política es la formación de mano de obra especializada. El desarrollo de Vaca Muerta, la construcción de infraestructura y la expansión de los servicios generan una demanda creciente de perfiles técnicos y profesionales. Frente a ese escenario, la Provincia promueve capacitaciones para que los habitantes puedan acceder a los nuevos puestos laborales.

Emplea Neuquén es una de las principales herramientas de intermediación e inserción laboral. El programa articula las necesidades de las empresas con las personas que buscan trabajo, mediante capacitación, orientación y acompañamiento. Desde su implementación, 32.415 personas completaron su legajo y 11.792 consiguieron un empleo formal. A esta iniciativa se suma el Instituto Vaca Muerta, destinado a formar trabajadores con conocimientos específicos para la industria hidrocarburífera.

“No alcanza con que Vaca Muerta crezca o que lleguen nuevas inversiones. Lo importante es que ese crecimiento se traduzca en trabajo para los neuquinos. Queremos que nuestra gente sea protagonista de este desarrollo, que pueda capacitarse, acceder a un empleo y mejorar su calidad de vida. El crecimiento de Neuquén tiene que llegar a cada familia y a cada localidad”, afirmó el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli.

La premisa es que las inversiones no se traduzcan únicamente en infraestructura o mayores niveles de producción, sino también en oportunidades para quienes viven en Neuquén. Por eso, el Gobierno provincial trabaja con las operadoras y empresas para ampliar la participación de proveedores locales y priorizar la contratación de trabajadores neuquinos.

“¿Por qué le pedimos a las empresas que tienen que tomar nuestra gente? Porque, si no, el impacto que tenemos en nuestra economía nos cuesta muchísimo poder remontar”, explicó Figueroa.

En esa línea, la contratación de proveedores neuquinos creció un 20% durante el último año, como parte de una política que busca fortalecer el entramado empresarial local y lograr que una mayor proporción de los recursos generados por la actividad económica permanezca en la provincia.

Impacto en el territorio

La promoción de inversiones también cumple un papel central. A través de Invierta Neuquén, la Provincia impulsa proyectos productivos, incentivos y condiciones para atraer nuevas empresas y diversificar la economía. Hidrocarburos, construcción, comercio, industria, turismo y servicios forman parte de un entramado que amplía las posibilidades de empleo.

“Tenemos que generar impacto local con cada una de nuestras acciones. Las decisiones que estamos tomando hoy van a ser las que nos van a impactar el resto de los años”, sostuvo Figueroa.

Con nuevos puestos de trabajo, empresas radicadas y una reducción significativa de la pobreza y la indigencia, Neuquén apunta a consolidar un modelo en el que el desarrollo productivo tenga como resultado más empleo, mejores oportunidades y una mayor participación de los neuquinos en el crecimiento de su propia provincia.