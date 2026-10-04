Figueroa destacó el aumento del empleo privado en la provincia

Dio a conocer los números que marcan que Neuquén sumó nuevos empleadores mientras el país sufre un revés en el mercado laboral.

El gobernador Rolando Figueroa recordó que en Neuquén aumentó el empleo privado formal y sumó nuevos empleadores mientras el país sufre un revés en el mercado laboral. Con los números en a mano Figueroa recordó además, que la desocupación en el aglomerado Neuquén-Plottier se ubicó en el 3,2% durante el segundo trimestre de 2026.

El mandatario publicó un posteo en la red social X donde reforzó el mensaje que el desarrollo de los recursos energéticos impacta sobre la economía real y en particular sobre la expansión de la actividad privada, del empleo registrado y de la cantidad de empresas que generan puestos de trabajo en suelo neuquino.

Aseguró que Neuquén se consolidó como “la única provincia del país que, desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, logró incrementar la cantidad de empleadores privados generando empleo privado formal y de calidad” y señaló que en ese período se generaron 12.430 nuevos puestos de trabajo privados, con un incremento del 8,7 por ciento.

Los números del empleo

La última medición de empleo privado registrado elaborada sobre la base del SIPA contabilizó unos 12.000 nuevos puestos en Neuquén y un crecimiento del 7,1% entre noviembre de 2023 y abril de 2026. En el mismo período, el empleo privado registrado a nivel nacional se ubicó aproximadamente un 4 por ciento por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 Neuquén incorporó 148 nuevos empleadores privados, con una expansión del 1,7 por ciento, siendo la única jurisdicción que registró crecimiento.

Durante el período 2023-2025 se incorporaron 186 nuevos empleadores privados en la provincia, mientras el empleo privado registrado acumuló un crecimiento cercano a los 12.000 puestos.

La evolución del mercado laboral fue acompañada por una reducción de la desocupación y de la pobreza respecto del inicio de la actual gestión. Según los datos difundidos oficialmente para el período 2023-2025, la desocupación se redujo y la proporción de hogares en situación de pobreza, cayó.

NEUQUÉN CRECE CON ORDEN Y PLANIFICACIÓN



Nos consolidamos como la única provincia del país que, desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, logró incrementar la cantidad de empleadores privados, generando empleo privado formal y de calidad. A su vez, lideramos a nivel nacional… pic.twitter.com/LIAJS2Txs2 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 1, 2026

Crecimiento

En el Neuquén Day 2026, la Provincia informó casi 11.000 nuevos puestos de trabajo privados y un crecimiento del empleo del 7,6 por ciento, además de un incremento de 148 empresas y del 1,7 por ciento en la cantidad de empleadores privados.

Los registros previos ya mostraban esa tendencia. En octubre de 2025, el empleo privado neuquino se encontraba 2,2 por ciento por encima del nivel de noviembre de 2023, equivalente a 3.212 puestos adicionales, mientras que el conjunto del país se ubicaba 2,8 por ciento por debajo de aquel nivel.

El dato fue acompañado por una baja en la desocupación. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, en el segundo trimestre de 2026 el aglomerado Neuquén-Plottier registró una tasa de desocupación del 3,2 por ciento, frente al 6,3 por ciento de la región Patagonia.

En ese mismo período, la tasa de empleo alcanzó el 48,9 por ciento y la tasa de actividad llegó al 50,5 por ciento.

Desde el Gobierno se indicó que estos números se encuentran directamente relacionados a la fuerte promoción de inversiones, formación laboral y trabajo articulado entre el sector público y privado impulsado por políticas públicas como el Neuquén Emplea. En ese esquema, más de 1.000 empresas participan actualmente de Emplea Neuquén, programa que acumuló 2.646 ofertas laborales y 6.144 vacantes desde su puesta en marcha.

El gobernador vinculó el resultado al “orden, previsibilidad y el esfuerzo de todos los neuquinos” y sostuvo que durante su gestión se demostró que es posible generar nuevas oportunidades.