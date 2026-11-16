Rolando Figueroa planifica metas a 2030 y un fondo soberano para blindar a Neuquén de los vaivenes económicos

La agenda "Neuquén Próximo" fija metas concretas para que el crecimiento económico impacte en el metro cuadrado. El gobernador propuso un fondo soberano para la reconversión productiva.

El gobernador Rolando Figueroa recibió este lunes las conclusiones de la agenda de planificación "Neuquén Próximo", que traza las metas de la administración pública hacia 2030 , y afirmó que para esa fecha buscan haber resuelto el atraso en infraestructura de la provincia y tener una deuda orientada al desarrollo de nuevas obras y proyectos productivos. Para entonces, buscarán crear un fondo soberano que blinde a Neuquén de los vaivenes macroeconómicos.

La agenda Neuquén Próximo busca trazar las metas concretas de una provincia presionada por un crecimiento migratorio acelerado. En base a 120 conversatorios y 11 foros ciudadanos realizados en distintas regiones de Neuquén, el COPADE definió las prioridades a 2030 con una mirada que busca generar sustentabilidad hacia 2050, donde se prioriza la educación, una política habitacional y un desarrollo productivo sustentable para el ambiente.

"Después de realizar el diagnóstico, reordenar las cuentas públicas para achicar el Estado y saldar la deuda de infraestructura, buscamos desarrollar un modelo 2030 con una visión a largo plazo, hacia el 2050", dijo el secretario de COPADE, Rubén Etcheverry.

El funcionario aclaró que "Neuquén Próximo" busca respetar la identidad neuquina y planificar con foco en el prójimo cercano, en el impacto de su metro cuadrado. "Su propósito es orientar la acción pública de los próximos cuatro años, con 67 metas verificables y 190 proyectos", afirmó y repasó algunas políticas puntuales, como el traslado de la renta energética a la movilidad social o una política habitacional que acerque a los neuquinos a su casa propia.

Sebastián Fariña Petersen

Para Figueroa, el principal obstáculo de la planificación en Neuquén se centra en la incertidumbre con respecto a la población futura. El gobernador destacó el crecimiento demográfico acelerado que atraviesa la provincia y que presiona la demanda de obras y servicios públicos.

"Venimos creciendo en PBI desde hace años, crecemos al 12% anual, el doble que los tigres asiáticos, pero eso tiene que generar una mejora en ratios sociales. Por eso el programa de Neuquén Próximo nos da la hoja de ruta de lo que tenemos que realizar para sostener el rumbo", afirmó.

Un fondo soberano y una deuda "bien tomada"

Figueroa repasó las principales mediciones de la economía neuquina y aclaró que buscan, hacia 2030, tener una deuda pública similar a la que tenía la provincia cuando asumió la gestión en 2023. Sin embargo, aclaró que el endeudamiento de la gestión anterior se destinaba en un 55% a cubrir gastos corrientes, mientras que su objetivo apunta a destinar todas las emisiones de deuda al financiamiento de infraestructura y proyectos productivos.

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"Para fin de año vamos a tener la mitad de la deuda anterior cancelada", dijo y agregó que su administración calculó que recibió la provincia con un déficit de infraestructura en torno a los 4 mil millones de dólares, de los que ya se pudo saldar cerca de la mitad. "Esa deuda de infraestructura la vamos a eliminar para 2028", aclaró.

"En 2030 vamos a tener una deuda de 1288 millones de dólares, lo mismo que cuando recibimos la gestión", dijo y aclaró que buscarán que buscan contar con tasas de interés más bajas, en torno al 7%, mientras que hoy existen letras emitidas de hasta el 12% de interés.

Figueroa propuso crear, para 2028, un fondo soberano para blindar a Neuquén de los contratiempos de la macroeconomía y analizar proyectos de inversión para garantizar la reconversión productiva de Neuquén, que hoy basa gran parte de su crecimiento en la explotación de recursos no renvoables.

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Aunque el proyecto se asemeja al fondo anticíclico impulsado durante la gestión de Omar Gutiérrez, el mandatario criticó la metodología que acrecentaba el déficit provincial. "Los ahorros del fondo se colocaban a una tasa del 5% anual, pero se seguía emitiendo deuda para gastos corrientes a una tasa del 10%", señaló.

Por eso, consideró que ese tipo de inciativas deben realizarse una vez que están ordenadas las cuentas públicas. "Con eso, tenemos dos opciones: o cancelar toda la deuda o crear un fondo soberano que tiene que colocarse a tasas más altas", dijo sobre la necesidad de generar la rentabilidad para invertir luego esos fondos en necesidades puntuales de Neuquén o el impulso a nuevas economías.

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Entre ellas, destacó la inauguración prevista este semana del complejo de Villa del Nahueve, la posibilidad de irrigar tierras en la región de Vaca Muerta o el impulso al empleo a través de la quita de Ingresos Brutos a las firmas que contraten trabajadores neuquinos.

Figueroa aclaró que "sin deuda de infraestructura, sin deuda mal tomada y con un fondo soberano", el foco estará puesto en que el crecimiento de la provincia impacte en ese "Neuquén próximo", con un derrame real en el metro cuadrado de cada habitante.