Elecciones 2027: uno por uno, quiénes son los candidatos a intendente de Comunidad, el partido de Rolando Figueroa

El partido del gobernador de Neuquén ya tiene candidatos para las distintas ciudades que irán a las urnas el próximo 14 de febrero.

Uno por uno los candidatos de Comunidad, el partido de Rolando Figueroa.

La presentación de los candidatos de Comunidad para las elecciones de 2027 marca el inicio del armado electoral del partido que conduce el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La fuerza provincial difundió los nombres de quienes representarán su proyecto político en los distintos puntos de la provincia, con la intención de competir en los próximos comicios, previstos para el 14 de febrero.

La senadora nacional y presidenta de Comunidad, Julieta Corroza, fue una de las encargadas de comunicar la presentación a través de sus redes sociales. En un mensaje, destacó la presencia territorial del espacio y planteó la continuidad del proyecto político que encabeza Figueroa.

"Comunidad tiene presente y tiene futuro en cada rincón de nuestra provincia. Tenemos equipo, tenemos proyecto y tenemos un rumbo claro: defender Neuquén por encima de todo, con el compromiso de seguir haciendo crecer cada una de nuestras localidades", expresó la legisladora.

Zapala fue el primer paso

El armado electoral de Comunidad comenzó a tomar forma esta semana con la confirmación de algunas candidaturas municipales. Una de las primeras definiciones fue la de Zapala, donde Diego Koopmann fue presentado como el postulante del partido para competir por la intendencia y suceder a su hermano Carlos, quien no puede buscar un nuevo mandato tras dos gestiones al frente del municipio.

El anuncio fue realizado el miércoles 11 de noviembre por la propia Corroza, quien publicó una fotografía junto a Diego Koopmann y el gobernador Rolando Figueroa. "Es un orgullo que nos representes como candidato a Intendente en la Ciudad de Zapala. Nos llena de entusiasmo que sigamos construyendo este proyecto con personas que quieren a su ciudad y a nuestra provincia", escribió.

La elección del 14 de febrero

La presentación de los candidatos se produce después de que Figueroa confirmara que Neuquén irá a las urnas el 14 de febrero de 2027. El gobernador explicó que eligió esa fecha, entre otros motivos, para diferenciar la discusión provincial de la disputa política nacional y evitar que la campaña quede atravesada por la polarización entre los principales espacios políticos del país. También mencionó la importancia de brindar previsibilidad a los inversores vinculados con Vaca Muerta.

"Para apartarnos de esta grieta nacional en la que se pelean unos con otros, que parecen perros y gatos peleándose, y que la verdad no le hace nada de bien al país", sostuvo.

El gobernador Rolando Figueroa.

En ese contexto, Comunidad busca organizar su estructura territorial de cara a los comicios, en los que se elegirán autoridades provinciales y municipales. La convocatoria fue oficializada mediante el Decreto 1860/2026.

Cabe aclarar que Comunidad no pondrá candidatos para competir en las localidades de Cutral Co, Centenario y Neuquén Capital.

El listado de todos los candidatos de Comunidad