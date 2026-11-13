Elecciones 2027: cuándo votan y qué eligen las localidades del norte neuquino y Vaca Muerta

Los habitantes de esas regiones irán a las urnas, tal como fue anunciado por el Gobierno provincial. En algunos casos, definirán al intendente en la misma fecha.

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas definen cómo será la nueva composición del Congreso.

El gobierno provincial confirmó que el 14 de febrero de 2027 serán las elecciones en Neuquén para definir al gobernador, vicegobernador y 35 diputados provinciales. Los gobiernos locales también deben renovar autoridades el próximo año , y aunque muchas localidades de Neuquén van a hacer coincidir los comicios, hay otras que ya tienen fechas preestablecidas en sus cartas orgánicas.

El lunes, cuando se anunció la fecha de las elecciones provinciales, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, también publicó un decreto para convocar a elecciones municipales en la misma jornada. A él lo sucedieron otros intendentes, como Carlos Koopmann, de Zapala, o Lucas Páez, de Senillosa, que optaron por hacer coincidir el día de sufragio para reducir el impacto de un año con gran carga electoral.

Además de las elecciones provinciales y locales, los neuquinos deberán concurrir a las urnas para elegir al próximo presidente de la Nación, el vicepresidente y dos diputados nacionales por Neuquén. Pese a la intención del oficialismo de eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), por el momento no hubo acuerdos para suprimir esta instancia electoral. Por eso, los ciudadanos de Neuquén deberán votar en las PASO de agosto, en las generales de octubre y, en caso de ser necesario, en una segunda vuelta electoral en noviembre.

Habilitaron el padrón provisorio para las elecciones 2027: cómo revisar los datos y qué pasa si no aparezco.

En las zonas de Vaca Muerta y el norte neuquino, la mayoría de los ciudadanos elegirá a sus representantes en la misma fecha en que se celebren las elecciones provinciales. Sin embargo, hay algunas restricciones en las normativas locales que separarán los comicios sólo para algunos ciudadanos.

Cuándo se vota en el norte neuquino

La zona del norte neuquino se definirán las autoridades de cada localidad en la misma fecha que se votan los cargos provinciales.

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, confirmó en una entrevista con la radio local FM Patagonia que convocará a elecciones de cargos municipales el 14 de febrero.

Además, el decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa estableció la elección conjunta en las localidades que no cuentan con una Carta Orgánica municipal, el mismo caso que rige para las comisiones de fomento.

De esta manera, en Andacollo, Las Ovejas, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Los Miches, Taquimilán y Tricao Malal se definirán a los nuevos representantes locales el próximo 14 de febrero, en la misma fecha de los comicios provinciales.

A su vez, las comisiones de fomento que integran la región del norte neuquino también tendrán el mismo esquema de votación conjunta.

Cuándo se vota en las ciudades de Vaca Muerta

La zona de Vaca Muerta, en cambio, tendrá diferencias en las jornadas de votación. A partir de lo establecido por el decreto que se publicó este lunes, Añelo tendrá sus elecciones el mismo día que los comicios provinciales, ya que no cuenta con su propia Carta Orgánica Municipal. Lo mismo sucederá con Barrancas u Octavio Pico, según lo establecido en el decreto.

Claudio Espinoza

Sin embargo, en Rincón de los Sauces, la Carta Orgánica Municipal define la celebración de las elecciones locales el primer domingo de septiembre. En base al calendario del próximo año, el voto será el 5 de septiembre de 2027, el mismo día en que se celebran los comicios municipales de Plottier.

En San Patricio del Chañar, la Carta Orgánica Municipal establece que la fecha de elecciones locales debe coincidir con las provinciales, por lo que sólo resta que se publique el decreto para confirmar esta fecha.