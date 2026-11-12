Encontraron un auto abandonado cerca del río y descubrieron que había sido robado en Centenario

El vehículo, un Chevrolet con pedido de secuestro vigente, fue hallado abandonado en cercanías al barrio Costa Río de Neuquén durante un patrullaje preventivo.

Un auto que había sido denunciado como robado durante la madrugada del miércoles en la ciudad de Centenario fue recuperado por efectivos de la Policía del Neuquén . El hallazgo se produjo apenas unas horas después de haberse radicado la denuncia y permitió restituir el rodado a su propietaria, tras las diligencias judiciales correspondientes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17.45 del 11 de noviembre , cuando personal de la Comisaría Quinta realizaba recorridas preventivas de rutina por distintos sectores de la localidad.

Al transitar por las calles cercanas al barrio Costa Río de Neuquén , los uniformados advirtieron la presencia de un vehículo marca Chevrolet estacionado en aparente estado de abandono, cuyas características coincidían plenamente con la descripción de un auto que había sido robado ese mismo día.

Ante la sospecha, los efectivos detuvieron la marcha para inspeccionar el automóvil y verificar su situación. A simple vista, constataron que en el interior no había ocupantes y que la carrocería presentaba diversos daños materiales, concentrados principalmente en ambos guardabarros delanteros, presuntamente ocasionados durante la huida o tras el abandono del coche.

De inmediato, los policías solicitaron la verificación del dominio y números identificatorios a través del Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo. El sistema confirmó rápidamente que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro vigente, emitido a raíz de una denuncia formalizada horas antes en la jurisdicción de la Comisaría 52°.

Con la confirmación oficial, se dio intervención directa al Ministerio Público Fiscal. Desde la Fiscalía de Robos y Hurtos tomaron conocimiento del hallazgo y, tras evaluar las actuaciones preliminares, dispusieron que no era necesario trasladar el rodado a la sede policial, autorizando su entrega directa en el lugar del procedimiento una vez que se acreditara la titularidad registral.

Finalmente, los agentes lograron contactarse con la vecina damnificada, quien se acercó hasta el barrio Costa Río con la documentación pertinente. Luego de corroborar los papeles del auto y labrar las actas de rigor, la mujer recibió nuevamente su vehículo, cerrando así un operativo que se destacó por su rapidez.

Le robó el auto amenazándolo con dispararle y huyó a Río Negro, pero lo abandon

Un joven de 23 años esperaba dentro de su auto a su amigo que había ido a comprar una cerveza. Era la madrugada del miércoles 28 de octubre y estaba estacionado frente a un mercado en San Patricio del Chañar.De pronto, un desconocido abrió la puerta del conductor y lo amenazó para obligarlo a bajar y robárselo.

"Bajate del auto o te voy a pegar un tiro", le advirtió, según la denuncia. El asaltante le remarcó que no se trataba de una broma. El joven accedió a salir, pero cuando el delincuente se subió al Volkswagen Fox gris oscuro, comenzó un forcejeo. En medio de la tensión, el desconocido logró poner primera y escapó por calle Cerro Chapelco.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.30. Tras recibir un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría 13 acudieron al lugar y entrevistaron a la víctima. Poco después, el joven se presentó en la dependencia para formalizar la denuncia por el robo del auto.

Horas más tarde, las tareas de inteligencia y las averiguaciones policiales llevaron a los investigadores hasta la localidad de San Isidro, en Río Negro. La información indicaba que el Volkswagen Fox podía estar estacionado en una calle alternativa de la Ruta Provincial 69.

Una comisión policial recorrió el sector hasta que encontró, en la intersección de Chos Malal y Alejandro Fleming, un vehículo con características coincidentes con el denunciado como robado en San Patricio del Chañar.

El auto había quedado abandonado a la vera de la ruta porque sufrió una falla mecánica y el inconveniente habría impedido que el sospechoso continuara la marcha.