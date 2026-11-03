Un auto salió de un taller, comenzó a incendiarse mientras circulaba y terminó destruido en el barrio Provincias Unidas

Bomberos intervinieron con dos dotaciones para controlar las llamas. El conductor logró salir y no se registraron personas heridas.

Un auto salió de un taller, comenzó a incendiarse mientras circulaba y terminó destruido en Provincias Unidas.

Un automóvil quedó completamente destruido por un incendio que se desató mientras circulaba por las calles del barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén . El fuego avanzó rápidamente y consumió todo el vehículo en cuestión de minutos. La intervención de Bomberos permitió controlar las llamas y evitar que la situación tuviera consecuencias mayores.

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 12:10, en la intersección de las calles Río Diamante e Islas Malvinas. Según informó a LM Neuquén el comisario Dardo Saravia, tras recibir el aviso se movilizaron dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos hasta el lugar.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron un Volkswagen Suran envuelto en llamas. El incendio ya se había generalizado y afectaba prácticamente la totalidad del rodado, por lo que los bomberos comenzaron de inmediato con las tareas para extinguir el fuego.

De acuerdo con la información que pudo reconstruir el personal que intervino, el vehículo se encontraba en circulación cuando comenzó el incendio. Una de las particularidades del caso es que, aparentemente, había salido poco antes de un taller y estaba siendo conducido por una persona que se desempeñaría como mecánico.

La situación habría ocurrido mientras realizaba una prueba del automóvil, aunque todavía no se estableció qué provocó el inicio del fuego.

El fuego consumió todo el vehículo en pocos minutos

El comisario Saravia explicó que las llamas avanzaron con mucha rapidez y que el incendio provocó daños totales. Incluso, la intensidad del fuego fue tal que no se pudo determinar el color original de la pintura del Volkswagen Suran.

La combustión también estuvo acompañada por varias explosiones que llamaron la atención de quienes se encontraban en las inmediaciones. Según detalló el jefe policial, esos estallidos se produjeron por la combustión del combustible y de los neumáticos, que también fueron alcanzados por las llamas.

El trabajo de los bomberos permitió controlar el foco ígneo en poco tiempo. Sin embargo, cuando lograron extinguirlo, el vehículo ya había quedado completamente afectado por el fuego.

Uno de los datos más importantes del episodio fue que no hubo personas lesionadas. Tampoco se informó sobre otras personas afectadas como consecuencia del incendio.

Investigan qué provocó el incendio

Por el momento, no se pudo establecer cuál fue la causa que originó el fuego. Saravia indicó que todavía no se realizaron las pericias correspondientes, por lo que no hay una explicación confirmada sobre el desperfecto o la circunstancia que desencadenó el incendio.

La hipótesis de que el automóvil estaba siendo probado después de salir de un taller forma parte de los primeros datos reunidos en el lugar, pero será necesario avanzar con las actuaciones para determinar cómo comenzó el siniestro.

Mientras tanto, el vehículo terminó completamente destruido y las tareas de los bomberos permitieron evitar que el incendio se extendiera y provocara mayores daños en la zona. La intervención estuvo a cargo de dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos de Neuquén, que trabajaron hasta conseguir extinguir las llamas.