"No hubiera llegado por tierra": la trastienda del helicóptero sanitario que aterrizó en un parque de Neuquén

Un helicóptero bajó entre cables en el Jaime de Nevares para llevar a un infartado a Leben Salud. "La ciudad necesita un punto de aterrizaje", dijo Ortiz Luna.

El helicóptero de un vuelo sanitario que el domingo descendió en pleno Parque Jaime de Nevares no tenía margen de error. Llevaba a un hombre de Piedra del Águila con un infarto agudo de miocardio. Debía aterrizar en un espacio rodeado de cables, columnas de iluminación y vecinos que paseaban un fin de semana largo.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia, Luciana Ortiz Luna , reconstruyó el operativo muy delicado en declaraciones radiales y confirmó la situación a la que se exponen este tipo de emergencias. "No hubiera llegado por tierra", sostuvo.

El paciente fue trasladado a la clínica Leben Salud , en la capital neuquina, donde entró directo a quirófano. Según la funcionaria, el domingo por la tarde le avisaron que la intervención había salido bien. El parte oficial indica que permanece internado en terapia intensiva.

El traslado de emergencia del vuelo sanitario en helicóptero a la clínica Leben Salud

El caso de Piedra del Águila llegó en medio de otro traslado. Ortiz Luna contó que una persona con dolor de pecho había empezado a mostrar un cuadro "que parecía realmente un problema cardíaco". Al final se confirmó que era "gravísimo".

Vuelo sanitario: "Cualquiera no se anima a bajarlo ahí"

Entonces llamó para saber si el helicóptero estaba disponible. Hubo una coincidencia que ganó varios minutos al operativo porque el piloto ya estaba arriba de la aeronave, listo para un trabajo de monitoreo. Así se pudo sacar el vuelo "casi en simultáneo con el avión", que ya estaba afectado a otro traslado desde el norte neuquino.

El problema vino después porque antes, los helicópteros sanitarios descendían en una rotonda de la ciudad, pero ese espacio ya no está disponible porque están realizando intervenciones en el Acceso Norte. Aterrizaba en una plazoleta.

"Empecé a buscar lugares en el centro y la verdad que era todo muy justito", relató. El objetivo era llegar cuanto antes a Leben Salud, y cualquier otro punto de descenso "casi me duplicaba el tiempo" que se había ahorrado en el aire.

La alternativa fue el Jaime de Nevares, el parque construido en el predio de la ex U9. "Teníamos luminarias, teníamos cables", describió Ortiz Luna. Le consultó al piloto de la Dirección Provincial de Aeronáutica y la respuesta fue inmediata. "Me dijo que sí que intentaba en ese lugar,. es difícil, cualquiera no se anima a bajarlo en ese lugar", contó.

Hubo también una escena de ingenio. El piloto pidió que colgaran algo para ver la dirección del viento en el sitio exacto del descenso. Un integrante del equipo, el chofer de la ambulancia, se subió a un arco para colgar un chaleco como indicador. La gente que estaba en el parque colaboró para despejar la zona. "Nos ayudaron todos", destacó.

Un fin de semana de mucha actividad

El traslado desde Piedra del Águila fue el tercero de un fin de semana con mucha actividad para la Secretaría y Aeronáutica. Ortiz Luna explicó que el traslado de pacientes críticos es parte habitual del trabajo: "A veces tenemos uno cada dos, tres días". Pero esta vez la demanda se concentró en pocas horas y con el clima en contra.

El sábado se trasladó a una mujer de 30 semanas de embarazo con una complicación grave del final de la gestación. Viajó desde el hospital de San Martín de los Andes hasta el Hospital Castro Rendón. "Se pudo hacer justo", dijo la funcionaria. Poco después se desató una tormenta en la zona del Alto Valle y sobre parte de la ruta del avión.

El domingo, a las 6 de la mañana, ya llegaba el pedido por un niño con una patología respiratoria crítica en Chos Malal. Para ese vuelo hubo que esperar la apertura del aeropuerto de esa ciudad y una ventana meteorológica. Apenas se pudo, el avión despegó y el chico fue derivado al Castro Rendón.

La ciudad no tiene dónde aterrizar

Más allá del final feliz, el operativo dejó una advertencia de la propia funcionaria. "Esto da la pauta de que Neuquén necesita un lugar de amplitud para este tipo de vuelos", sostuvo. Explicó que los helicópteros bajan sin problemas en terrenos hostiles y hasta en medio de inundaciones. En la ciudad, en cambio, los cables, los edificios y las columnas complican todo.

Ya hay alternativas en evaluación. Ortiz Luna mencionó la zona de avenida Antártida Argentina, por su amplitud. También un punto en Rincón de Emilio que les marcó uno de los jefes de policía. Además, nombró el helipuerto de una clínica privada, que sería el de San Agustín.

Sobre esa última opción fue cauta porque hay que subir, bajar, y pedir que abran la puerta; "todo nos prolongaba el tiempo". Por eso piensan probar esa opción en un ejercicio para medir los tiempos. "Se necesita un punto de aterrizaje", resumió.