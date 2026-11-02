La medida de fuerza de los docentes se realizará este martes 3 y miércoles 4 de noviembre, en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial.

ATEN se prepara para un paro de 48 horas y espera una movilización importante en Neuquén.

Los docentes nucleados en ATEN se preparan para 48 horas de paro y anticipan una movilización importante para este miércoles , cuando se concrete la segunda jornada de la medida de fuerza. El sindicato ya comenzó a organizar la convocatoria en las distintas seccionales y espera una participación masiva de trabajadores de la educación de toda la provincia.

“Tenemos una gran expectativa de que va a ser una movilización importante”, afirmó este lunes a LM Neuquén la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla , al referirse a la organización de la protesta. Según explicó, las seccionales ya están coordinando el traslado de los docentes y la convocatoria para participar de las actividades previstas.

La dirigente comentó que este lunes a las 19 realizaron una transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales del sindicato para brindar detalles sobre la modalidad del paro de 48 horas y las acciones que se llevarán adelante durante las dos jornadas.

La asamblea de la seccional capital de ATEN rechazó la oferta por unanimidad. Sebastian Fariña Petersen

La medida fue definida el viernes pasado en el plenario de secretarios generales que se realizó en Cutral Co, luego de que las asambleas de las distintas seccionales rechazaran por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Gobierno neuquino. El paro se realizará este martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con actividades organizadas por cada seccional durante el primer día y una movilización provincial el miércoles.

De acuerdo con lo resuelto por el plenario, este martes habrá actividades en las distintas localidades, organizadas por las seccionales del gremio. Para el miércoles está prevista una movilización provincial en Neuquén capital, que tendrá como punto de concentración el Monumento a San Martín, a partir de las 10.30.

La convocatoria busca reunir a docentes de diferentes puntos de la provincia. Por eso, las conducciones locales trabajan en la organización de los viajes y en la coordinación de la participación de sus afiliados.

El paro afectará el dictado de clases en las escuelas públicas durante las dos jornadas, de acuerdo con el nivel de adhesión de los trabajadores en cada establecimiento. El regreso a las actividades habituales está previsto para el jueves 5 de noviembre.

El rechazo a la oferta salarial

El conflicto se originó por el rechazo de ATEN a la propuesta que el Ejecutivo presentó en la mesa paritaria para el primer semestre de 2027. El ofrecimiento contemplaba la continuidad de las actualizaciones por IPC, con liquidaciones en abril y julio del próximo año, un incremento adicional del 4% en enero y una compensación extraordinaria de 480.000 pesos por cargo, no remunerativa y no bonificable, prevista para la segunda quincena de ese mes.

Sebastian Fariña Petersen

Desde el sindicato consideraron insuficiente la propuesta y plantearon una serie de demandas para alcanzar un acuerdo. Entre ellas, reclaman una recomposición del 50% al salario básico y el pase de esos montos al básico, además de actualizaciones mensuales por IPC desde enero de 2027.

También incluyeron entre sus exigencias un plan estatal de viviendas en todas las localidades, mayor presupuesto para infraestructura y partidas escolares, y el pago en tiempo y forma del adicional por movilidad.

Aunque resolvió avanzar con la medida de fuerza, ATEN también exigió que continúe la negociación salarial con el Gobierno provincial. Por ahora, el sindicato concentra sus esfuerzos en organizar las dos jornadas de protesta y en convocar a los docentes a participar de la movilización del miércoles.

Exigencias del gremio docente para llegar a un acuerdo

Tras un extenso debate entre los secretarios generales que llevaron el mandato de sus asambleas, ATEN resolvió: