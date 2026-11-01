Fue hallado inconsciente y convulsionando a metros de la Cooperativa Obrera. Fue operado de urgencia en Neuquén, donde permanece en estado crítico con respirador. Hay un detenido de 33 años.

Brutal ataque en Loncopué: un joven de 39 años pelea por su vida tras ser pateado en la cabeza. Foto: Archivo.

Un hecho de extrema violencia volvió a conmocionar a la localidad de Loncopué . Un joven de 39 años permanece internado en estado crítico, con pronóstico reservado, luego de ser brutalmente golpeado en la cabeza.

Según pudo saber LM Neuquén por fuentes propias, todo ocurrió el sábado cerca de las 11 de la mañana , en inmediaciones de la Cooperativa Obrera. La víctima fue identificada como Nelson Peña, de 39 años.

De acuerdo a lo que pudo recabar este medio, un llamado alertó a la hermana del joven, quien a su vez llamó a su madre, que vive a media cuadra del lugar. Fue su madre quien lo encontró tendido en el piso, vomitado y convulsionando . No lo pudieron tocar hasta que llegó la Policía y la ambulancia del hospital local.

Luego de ser asistido en Loncopué, fue derivado al hospital de Zapala y desde allí al Policlínico de la ciudad de Neuquén, donde ingresó a quirófano a las 20 horas y salió cerca de la medianoche. Le practicaron una cirugía de cráneo por un hematoma masivo.

Que dijo la Policía

Para darle rigurosidad a la información, este diario se contactó con el Comisario Juan Carlos Tapia (jefe de la Comisaría 24 de Chos Malal), quien se encuentra a cargo en forma circunstancial de la Dirección Seguridad Interior Alto Neuquén de la Policía provincial.

Tapia confirmó que se trató de una discusión entre dos personas que terminó a golpes. La víctima cayó al suelo y allí habría recibido patadas en la cabeza. Hasta el momento, hay dos actores confirmados: la víctima y el victimario.

"Por ahora tenemos una sola persona identificada. En el lugar trabaja la Brigada de Investigaciones del Alto Neuquén con relevamiento de cámaras y entrevistas a vecinos", precisó el jefe policial. El personal de la Comisaría 26 de Loncopué fue el primero en intervenir tras el llamado de urgencia.

La situación judicial

El agresor, de 33 años, ya fue puesto a disposición de la Justicia. La causa está en manos de la fiscal del caso Natalia Rivera, de la V Circunscripción Judicial con asiento en Chos Malal, que ahora tiene jurisdicción sobre Loncopué y Caviahue. La fiscal le formuló cargos, fijó 4 meses para la investigación y dispuso 15 días de prisión domiciliaria en un domicilio de Plaza Huincul, donde quedó alojado esta tarde.

El estado de la víctima

En diálogo con este medio, personas del entorno cercano y familiar del joven relataron la angustia que viven. Contaron que anoche los médicos les informaron que tenía muerte cerebral de la mitad de su cerebro, que estaba morado y sin oxígeno por la magnitud de los golpes.

Sin embargo, en la tarde de hoy hubo una leve mejoría: se reactivó y comenzó a drenar fluido. Sigue crítico, delicado, con fiebre y asistencia respiratoria mecánica. Los médicos les dijeron que su evolución se definirá hora a hora y que habrá que esperar.

Desde la justicia se pidió cautela porque circulan fotos y videos del hecho que deben ser peritados.

Lamentablemente Loncopué no es ajeno a las crónicas rojas. En los últimos tiempos ha sido escenario de varios hechos sangrientos que terminaron con la vida de jóvenes.

En este caso, mientras la investigación continúa, la familia y el pueblo todo piden la misericordia de un milagro. -