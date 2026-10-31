El humorista Nico de Tracy y la increíble coincidencia en Neuquén: tras el viral de Picún Leufú, ahora le tocó a El Chocón

El comediante recordó uno de sus videos más virales durante un show en Neuquén, pero una inesperada situación lo dejó sin palabras: el "asiento mágico".

El humorista Nico de Tracy vivió una increíble coincidencia durante una de sus presentaciones en Neuquén y decidió compartir el momento en sus redes sociales. Los protagonistas de esta particular historia fueron un espectador y una butaca que, según el propio comediante, parece tener un poder especial.

El video fue publicado bajo el título “Asiento mágico” y muestra cómo una conversación espontánea con el público terminó conectando dos historias ocurridas en el mismo teatro, con varios años de diferencia. La particularidad es que ambas tuvieron como protagonistas a jóvenes vinculados a localidades neuquinas.

La secuencia comenzó cuando De Tracy recordó una de sus interacciones más famosas , protagonizada por dos vecinos de Picún Leufú que se encontraron inesperadamente durante uno de sus espectáculos en Neuquén. En ese contexto, aprovechó para recordar y homenajear a uno de los jóvenes que había participado de aquel momento.

Sin embargo, minutos después descubrió una coincidencia que lo llevó a interrumpir su rutina para expresar su asombro.

Nico de Tracy recordó con cariño el viral en Neuquén

Durante su presentación, el comediante hizo una pausa para expresar el cariño que siente por Neuquén, una ciudad que guarda un recuerdo muy especial dentro de su trayectoria artística.

“Amo mucho este lugar. Acá salió lo de Picún Leufú, ¿sabían? ¿Vieron el video de Picún Leufú? Lo más viral de mi vida”, expresó ante los espectadores, mientras señalaba un sector del teatro.

El humorista se refería a Lisandro Sánchez, conocido como el hijo del Chori, quien años atrás había protagonizado una divertida conversación durante uno de sus espectáculos, luego de encontrarse inesperadamente con otro vecino de su localidad. Aquella interacción quedó registrada en un video que, según recordó, se convirtió en el más viral de su carrera.

“Acá estaba, el hijo del Chori”, manifestó el artista al recordar al joven, quien falleció tiempo después. En medio de la emoción, decidió dedicarle la función. “Acá estaba, el hijo del Chori”, manifestó el artista al recordar al joven, quien falleció tiempo después. En medio de la emoción, decidió dedicarle la función.

Tras ese momento, De Tracy retomó su habitual intercambio con el público y comenzó a conversar con un grupo de espectadores que había llegado desde Villa El Chocón, sin imaginar que estaba a punto de vivir una situación muy similar a la de años atrás.

“¿Son de acá? ¿De dónde?”, preguntó. Al escuchar que provenían de El Chocón, respondió: “Ah, relindo El Chocón, sí. ¿Cuánta gente vive?”.

Desde el público le indicaron que en la localidad vivían entre 3.000 y 5.000 habitantes.

“Ah, poquita gente. Che, ¿hay más gente del Chocón? A ver, aplaudan”, pidió.

Cuando escuchó los aplausos de otros espectadores, lanzó entre risas: “Che, vinieron todos, hermano. Estoy rompiendo en El Chocón. Mirá, el 20%”.

Lo que parecía una conversación más dentro de su rutina terminó dando paso a una coincidencia que ni el propio humorista podía imaginar.

El misterio del “asiento mágico” que sorprendió a todos

Mientras continuaba conversando con los espectadores de Villa El Chocón, De Tracy se dirigió a uno de los jóvenes y le preguntó cómo se llamaba. La respuesta fue Iñaki, quien luego confirmó que su apellido era Arriaga.

En ese instante, el humorista reparó en un detalle que hasta entonces había pasado inadvertido: el joven estaba sentado exactamente en la misma butaca donde años atrás había ocurrido la recordada interacción con Lisandro Sánchez.

“Boludo, boludo. En este teatro y en ese asiento pasó lo del hijo del Chori. ¡Tiene un poder ese asiento, boludo!”, exclamó, provocando las carcajadas de los presentes. “Boludo, boludo. En este teatro y en ese asiento pasó lo del hijo del Chori. ¡Tiene un poder ese asiento, boludo!”, exclamó, provocando las carcajadas de los presentes.

“Pero acá, literalmente, pasó hace años en el mismo asiento. No lo puedo creer, boludo”, agregó, todavía sorprendido por la coincidencia.

La situación se convirtió rápidamente en el centro de la conversación. Al igual que había sucedido años atrás con los vecinos de Picún Leufú, un nuevo intercambio entre personas de una localidad neuquina terminaba protagonizando uno de los momentos más llamativos del espectáculo.

Pero la historia no terminó ahí. De Tracy continuó conversando con Iñaki y quiso conocer un poco más sobre sus vínculos con otros habitantes de Villa El Chocón.

Durante el intercambio, apareció el nombre de una persona conocida como “el Queco”, a quien el espectador aseguró conocer del pueblo.

“¿Y es amigo tuyo?”, preguntó el comediante.

“Conocido”, respondió Iñaki.

“¿Y de dónde lo conocés?”, insistió.

“Del pueblo”, contestó el joven.

La conversación continuó hasta que De Tracy quiso saber cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo había visto.

“Eh, será antes de ayer, creo”, respondió el espectador.

“En El Chocón es un montón de tiempo. Es como: ‘No, desde ayer, ya debe tener hijos’”, bromeó el humorista.

La insólita situación quedó registrada en un video que el propio Nico de Tracy publicó en sus redes sociales bajo el título “Asiento mágico”, en referencia a la butaca que terminó conectando dos momentos muy particulares de sus presentaciones en Neuquén.