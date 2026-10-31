Milei llega a Neuquén para la inauguración del templo evangélico de los Márquez

Será un acto religioso pero con una fuerte impronta política, con la presencia de funcionarios y legisladores de LLA. Fueron invitados el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido.

Milei, en una de sus últimas visitas a Neuquén.

El presidente Javier Milei llegará a Neuquén este sábado para la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, de la familia Márquez, un templo que demandó 15 años de construcción y que se convertirá en uno de los espacios religiosos de mayor capacidad de la región.

La actividad generó expectativa por la presencia del mandatario y por la convocatoria política que rodeará el acto, en una ciudad donde la congregación que conduce el pastor Hugo Márquez tiene una extensa trayectoria, además del vínculo de su hija, la senadora de la Libertad Avanza, Nadia Márquez , con el actual gobierno nacional y, en particular, por la relación estrecha que mantiene con la hermana del presidente, Karina Milei.

Al acto fueron invitados el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa (habría confirmado su asistencia a los organizadores), y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, que no asistirá al evento.

Claudio Espinoza

Presencias

La inauguración del templo evangelista está previsto para las 19 y, junto con el presidente, arribarán a Neuquén la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros representantes del espacio libertario.

La convocatoria se extendió a miembros de ACIERA, la alianza de iglesias evangélicas de la que Hugo Márquez es vicepresidente.

Habrá dos jornadas, una la de este sábado y otra el domingo 1, que marcarán el inicio de una nueva etapa para la congregación.

El diseño del edificio propone una disposición en hemiciclo para acercar a los asistentes al escenario. A diferencia de otros templos, el interior no tendrá imágenes, retratos de pastores ni ornamentaciones doradas.

La nueva sede reemplazará al histórico templo de calle Roca 445, donde la congregación celebró su último culto el 4 de octubre.

¿Cómo se financió el templo?

Según explicó Hugo Márquez a LM Neuquén, la construcción se financió con ofrendas de la congregación, sin préstamos bancarios ni endeudamiento.

El nuevo edificio está ubicado en calle J. J. Lastra 3100, frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), y contempla un auditorio con capacidad para 4.000 personas sentadas, aunque en esta primera etapa estarán habilitadas 2.500 plazas.

La obra se levantó sobre un predio de 8.000 metros cuadrados que la iglesia adquirió en 2009. La piedra fundamental se colocó en 2012 y, desde entonces, se construyeron unos 6.600 metros cuadrados, incluidos los 2.500 destinados al auditorio.

Uno de los aspectos más destacados es su estructura: una doble viga metálica de 55 metros de largo y cinco metros de alto sostiene la cubierta curva del edificio.

Jesús es Rey tiene más de un siglo de presencia en Neuquén y el año próximo cumplirá 90 años como congregación organizada. De su trayectoria también surgió AMEN, la mutual que cuenta con un colegio y que tuvo un recordado servicio de ambulancias.