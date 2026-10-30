Un influencer intentó humillar al empleado de un comercio y la respuesta lo sacó de eje: "No estoy de humor"

El creador de contenido simuló robarle dinero con su celular mientras el hombre reponía mercadería. La reacción del trabajador desató una ola de donaciones.

El empleado, identificado como Walt Z y padre de cuatro hijos, reaccionó de forma inmediata ante el acoso.

Un creador de contenido abordó a un repositor en un supermercado del estado de Míchigan , en Estados Unidos , para simular un robo digital mediante una broma con su teléfono celular, desatando la furia del empleado , cuya respuesta lo sacó de eje. "No estoy de humor", se defendió el trabajador.

El episodio ocurrió en un establecimiento de la firma de alimentos congelados Red Baron, cuando el joven se acercó al empleado en el sector de góndolas para pedirle la hora.

Sin embargo, en el momento en que el hombre sacó su dispositivo para responder, el agresor aproximó su celular para activar un efecto de sonido pregrabado de la aplicación Apple Pay y le aseguró entre risas que le había transferido diez dólares sin su consentimiento para forzar una reacción ante la cámara.

El trabajador, identificado como Walt Z y padre de cuatro hijos, reaccionó de forma inmediata ante el acoso y le exigió al joven que interrumpiera la grabación.

"Amigo, no me hagas esto ahora. Escucha, no estoy de humor para esta basura ahora", le advirtió el repositor en medio del pasillo del establecimiento, frente a una de las heladeras.

Ante la insistencia del influencer, el hombre le explicó que la jornada laboral se había extendido una hora más de lo previsto, que sus hijos ya se habían ido a dormir sin poder verlo y que a las cinco de la mañana del día siguiente debía retomar las tareas para recorrer otros diez comercios.

"Seguro que estás lucrando con esto, yo ni siquiera puedo pagar mi maldita hipoteca. Y tengo cuatro hijos en casa. No tiene ninguna gracia", le gritó el trabajador al influencer, expresando su preocupación por la posibilidad de ser sancionado o perder su puesto de trabajo.

‘MY LIFE IS HARD AS IT IS, I DON’T NEED THIS CRAP!’ — Grocery store worker SNAPS at clout-chasing kids



Teens tried to apologize to the man with four kids and a mortgage, but it didn’t look sincere to him pic.twitter.com/5fl7NWrZdA — RT (@RT_com) October 28, 2026

La repercusión fue inmediata luego de que el creador de contenido publicara el material en su cuenta de Instagram. De todos modos, tras recibir numerosas críticas por parte de los usuarios, decidió borrar la publicación y posteriormente desactivar sus perfiles en redes sociales.

La campaña de ayuda económica para "combatir el acoso"

A partir de la difusión de las imágenes, el usuario Luke Oakenshield impulsó una colecta solidaria a través de la plataforma GoFundMe. La iniciativa acumuló rápidamente 12 mil donaciones individuales hasta superar la cifra de 448.362 dólares.

"El incidente se ha vuelto viral y existe una gran preocupación de que esta persona trabajadora pueda perder su empleo por una situación que no provocó. Luke quiere brindarle un respiro a este empleado mientras todo se resuelve, especialmente para que pueda seguir manteniendo a su familia y tener cierta protección en caso de ser despedido", se lee en la publicación.

Además, aclaró que "la recaudación de fondos busca apoyar a una persona trabajadora que se esfuerza al máximo y no debería tener que temer perder su estabilidad laboral solo porque alguien busca contenido y clics".

"Si puedes, por favor dona y comparte para ayudar a combatir el acoso que incita a la ira y demostrarle a este trabajador que hay personas que se preocupan por él", completó.

El organizador de la campaña logró ponerse en contacto con la víctima y su pareja mediante una videollamada para coordinar la transferencia directa de los recursos. Durante el contacto, el trabajador se manifestó “absolutamente sorprendido” por el respaldo recibido, al tiempo que la familia solicitó resguardo de su privacidad.

Un reconocimiento inesperado: empleado del mes

Voceros de Schwan’s Company, firma con sede en Minnesota que fabrica y distribuye los productos de la marca Red Baron, confirmaron que el empleado no solo mantuvo su puesto laboral sino que, además, obtuvo un reconocimiento.

He’s still here. He’s got a fan club.

Including us. pic.twitter.com/7oppfnDUfx — Red Baron Pizza (@redbaronpizza) October 29, 2026

"Las nominaciones para el empleado del mes están cerradas. Ustedes saben por qué", dice una imagen con letras blancas sobre un fondo rojo publicado en las redes de la empresa, junto a otro mensaje escrito: "Sigue aquí. Tiene un club de fans. Incluyéndonos a nosotros".