Halloween fatal: embistió a un grupo de ciclistas mientras conducía ebrio, provocó dos muertes y huyó

Un automovilista atropelló a varios jóvenes durante una celebración anticipada en Estados Unidos. La Policía lo arrestó en su casa horas después del choque.

Uno de los ciclistas que murió a causa del incidente fue arrastrada por el vehículo durante más de un kilómetro y medio.

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas luego de que un vehículo embistiera a varios de los integrantes de un grupo de 30 Ciclistas Halloween 5 en California, Estados Unidos . El conductor, que presuntamente estaba ebrio, huyó de la escena luego del accidente, pero fue detenido posteriormente en su casa.

El hecho ocurrió, en específico, en la ciudad de Montclair. Según el reporte del Departamento de Policía local, la caravana circulaba hacia el este cuando un automóvil que transitaba en sentido contrario impactó contra los ciclistas.

Las víctimas participaban de un recorrido temático de Halloween , una celebración que en Estados Unidos y varias partes del mundo tiene lugar cada 31 de octubre, aunque en este caso particular los festejos y caravanas se adelantaron al fin de semana previo.

Tras el impacto, un hombre de 25 años fue declarado muerto en el lugar a las 22.44, mientras que otros dos ciclistas fueron trasladados de urgencia a un centro médico local.

En el hospital, una mujer de 30 años falleció poco más de dos horas después, a causa de las heridas recibidas, mientras que el informe policial indicó que el tercer hospitalizado permanece en estado estable dentro de un cuadro de gravedad, y que un cuarto ciclista sufrió una laceración leve en la cabeza y rechazó recibir asistencia médica adicional contra el consejo profesional.

El sospechoso fue identificado y quedó detenido

El conductor del automóvil no se detuvo tras el accidente y escapó. Sin embargo, a través del trabajo de los detectives y gracias a los testimonios de algunos testigos se pudo determinar la identidad y lugar de residencia del sospechoso, que estaba muy cerca del sitio donde ocurrió el hecho.

El individuo fue identificado como Valentín Alberto Rodriguez, de 38 años y residente de Montclair, y fue arrestado unas tres horas después del incidente.

Los policías inspeccionan el automóvil que provocó el accidente con los ciclistas.

El sospechoso quedó ingresado en el Centro de Detención de West Valley imputado por los posibles delitos de conducción bajo los efectos del alcohol causando lesiones o muerte, agravio de homicidio involuntario con vehículo que incluye muerte o lesiones graves, y homicidio involuntario con vehículo.

Arrastró a una de las víctimas por más de un kilómetro

Una periodista de la cadena local KTLA, informó que una de las víctimas fatales fue arrastrada por el vehículo durante más de un kilómetro y medio antes de ser abandonada en un barrio residencial.

Las imágenes difundidas por esa emisora mostraron bicicletas destruidas sobre la calle, mientras que un vecino calificó al episodio como "realmente trágico".

Residentes de la zona hicieron un memorial en honor a las víctimas donde fueron atropelladas, y llevaron flores y velas.

"Muchas familias se reunieron aquí. Mucha rabia. Muchas emociones desbordadas. Nunca habíamos visto algo así aquí”, completó el hombre.

Residentes de la zona hicieron un memorial en honor a las víctimas donde fueron atropelladas, y llevaron flores y velas.