"Neuquén es un faro de la Argentina para los inversores": el balance de Figueroa tras la Oil & Gas

Lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa y explicó los motivos. “No tengo dudas de que para Neuquén vienen los mejores años”, enfatizó.

Con la Expo Oil & Gas todavía fresca, el gobernador Rolando Figueroa salió a hacer su balance del encuentro que, durante la semana pasada, reunió en el Espacio DUAM a operadoras, cámaras empresariales y al propio presidente Javier Milei. Su lectura fue clara: la provincia aprovechó la vidriera para mostrarse como destino de inversiones.

Pero entre los anuncios de obras, peajes y un fondo soberano, dejó una admisión que resuena fuerte en la capital de Vaca Muerta: hoy Neuquén recibe, en términos reales, menos recursos que en 2023.

" La Expo Oil & Gas nos permitió demostrar que Neuquén es un faro de la Argentina. Más allá de la energía que tenemos y producimos, Neuquén es una zona sin conflictos, una provincia de paz social. Todo eso hace que sea muy atractiva para los inversores extranjeros", sostuvo el mandatario.

Figueroa puso en valor el cambio en la manera de entregar las áreas petroleras. "Hay que destacar que hemos adjudicado áreas exploratorias, que antes se adjudicaban de manera gratuita. Ahora realizamos licitaciones públicas, que repercuten en beneficio de Neuquén", explicó.

Las petroleras y el después de Vaca Muerta

Y reivindicó el papel de la provincia en el debate de la norma insignia del gobierno nacional: "La Provincia tuvo un rol clave en la redacción de la Ley Bases, que la trabajamos y la readecuamos en beneficio de los neuquinos".

En esa línea, el gobernador valoró la presencia de Milei en la exposición, aun cuando reconoció que ambos encarnan "modelos políticos totalmente diferentes". Una convivencia pragmática que la Casa de Gobierno viene sosteniendo desde el inicio de la gestión libertaria.

El mandatario también subrayó la participación de las operadoras, a las que les asignó un rol central en la etapa que vendrá cuando el boom no cueste mantenerse por sí solo: el post Vaca Muerta.

"Estamos desarrollando muchas obras relacionadas con el riego de amplias superficies dentro de la provincia, a través del desarrollo del Corredor del Viento. Necesariamente, las operadoras deberán contribuir con el sector agrícola ganadero", advirtió.

La AOG Patagonia 2026 dejó un saldo positivo para las pymes locales y los inversores de Vaca Muerta.

Las exigencias a las empresas, detalló, ya están en marcha. "Una de las exigencias que les hicimos fue la participación en las Becas Gregorio Álvarez, que es el plan de becas (estudiantiles) más importante de Sudamérica. Además, les exigimos que inviertan en infraestructura, puntualmente en rutas que priorizamos desde el Estado provincial", señaló.

Compre Neuquino: el compromiso de YPF

Uno de los momentos que el gobernador destacó de la Expo fue la reunión con el presidente de YPF, Horacio Marín, quien se comprometió a cumplir con la Ley Compre Neuquino.

Del encuentro participaron las cámaras empresariales de la provincia, con el objetivo de construir una estrategia común que permita ampliar la presencia de las empresas locales en la cadena de valor de Vaca Muerta, un reclamo histórico de las pymes neuquinas.

El pasaje más llamativo del balance llegó cuando Figueroa habló de los recursos que deja el shale. "En 2023, Neuquén obtenía más recursos en términos reales de lo que estamos recibiendo ahora. Nuestro producto se mantuvo estable en su cotización en moneda extranjera, pero la inflación se multiplicó, por lo cual, todo lo que generamos pasó a valer un tercio menos", explicó.

El Compre Neuquino es un programa establecido por ley para que los grandes jugadores petroleros contraten a empresas locales.

Frente a ese escenario, planteó un cambio de rumbo en la administración: "Lo que hicimos fue comenzar a trabajar de otra manera. Neuquén se endeudaba para pagar gastos corrientes. Nosotros no le pedimos plata a las petroleras para pagar los aguinaldos. Apostamos a que les vaya bien a los privados, y así le va a ir bien a los neuquinos". Y cerró con una frase que funciona como síntesis de su discurso: "Lo que nos quita el sueño es que los beneficios de Vaca Muerta lleguen a los neuquinos".

Tierras: "No vamos a permitir la extranjerización"

En el plano territorial, Figueroa fue tajante. "Neuquén fue clave para frenar la extranjerización de las tierras", afirmó, y remarcó: "Los neuquinos no vamos a permitir la extranjerización de nuestro territorio".

El gobernador repasó el avance de la planta de separación de gases de Cutral Co y Plaza Huincul, y anticipó que el próximo lunes comenzará la capacitación para las personas que trabajarán en su construcción. "Ya estamos desarrollando el tercer hub de producción de gas y petróleo", aseguró.

Para la misma zona anunció la obra de circunvalación de Cutral Co y Plaza Huincul, a la que sumó la repavimentación de la ruta 17 y la pavimentación del tramo que une Mari Menuco con esa misma ruta. El anuncio de mayor alcance, sin embargo, apuntó a largo plazo: "En el 2028 vamos a constituir un fondo soberano para comenzar a ahorrar para los neuquinos del futuro".

Peajes para camiones extranjeros y el Camino de la Fe

Luego de detallar obras que mejorarán los accesos a la ciudad de Neuquén, Figueroa anticipó que "los camiones extranjeros que transiten por la provincia deberán pagar peaje". También puso el foco en el "Camino de la Fe", el corredor que unirá Manzano Amargo con Villa La Angostura y conectará seis pasos fronterizos, con la mira puesta en potenciar el turismo internacional.

Sobre la hoja de ruta del año próximo, el gobernador anticipó que el proyecto de Presupuesto 2027 llegará a la Legislatura en los próximos días. "En la Provincia del Neuquén jamás se diseñó un presupuesto participativo, como lo estamos haciendo con cada uno de los intendentes. Estamos trabajando en equipo", afirmó. Y precisó el destino de los fondos: "El 85% va a estar enfocado en inversión social (Educación, Salud, Seguridad)".

Para el cierre, Figueroa volvió sobre la idea que atravesó todo su balance: profundizar en "que los beneficios de Vaca Muerta lleguen a los neuquinos". Y se permitió un pronóstico optimista: "No tengo dudas que para Neuquén vienen los mejores años".