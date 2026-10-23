Aguada San Roque aislada y otros parajes complicados por "El Niño"

Las intensas lluvias dejaron caminos intransitables y familias aisladas. El Gobierno desplegó helicópteros para evacuar pobladores y llevar asistencia.

El temporal que afecta a Neuquén continúa provocando serias complicaciones en distintos puntos de la provincia. Las intensas precipitaciones registradas durante el jueves, asociadas al fenómeno de El Niño , provocaron crecidas de ríos y arroyos, la activación de cañadones y el corte de caminos.

Una de las situaciones más preocupantes se registró en Aguada San Roque , que quedó aislada por la inhabilitación de sus dos accesos, mientras que en otros parajes rurales se desplegaron operativos aéreos para evacuar personas y asistir a familias que no pueden trasladarse por tierra.

Ante este escenario, el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, mantiene un importante operativo de asistencia que incluye helicópteros, personal sanitario y equipos de Protección Civil. Las tareas se concentran en sectores de Villa del Puente Picún Leufú, Piedra del Águila, Piedra Pintada y Rincón de los Sauces , entre otras zonas afectadas.

En diálogo con LM Neuquén, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que las crecidas repentinas de los cañadones generaron importantes inconvenientes para la circulación, especialmente en la región de Vaca Muerta.

"Durante la tarde se tuvo una intransitabilidad producto de la activación del cañadón que cruza propiamente en el lugar. De manera preventiva están solicitando la no transitabilidad", señaló el funcionario sobre la situación de Aguada San Roque.

Aguada San Roque aislada: los dos accesos están cortados

La Comisión de Fomento de Aguada San Roque informó este viernes que los dos caminos de ingreso y egreso a la localidad permanecen completamente inhabilitados como consecuencia de las intensas precipitaciones.

El acceso principal, que conecta con la Ruta Provincial 7 a través del badén, quedó fuera de servicio debido al importante incremento del caudal de agua. Según detallaron las autoridades, la crecida superó la altura del caño ubicado en ese sector, que alcanza los 1,60 metros, imposibilitando la circulación de vehículos.

La situación también afecta al camino de la interplanta, que permanece inhabilitado para el tránsito.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron "a la comunidad permanecer en sus hogares, evitar desplazamientos y mantenerse informada a través de los canales oficiales".

Por su parte, Cruz explicó que las precipitaciones provocaron la activación de cañadones en distintos puntos de la región petrolera, generando crecidas repentinas que dificultan la circulación.

"La jurisdicción de Vaca Muerta está teniendo esta situación en Aguada San Roque, propiamente. Actualmente están disminuyendo los cauces", indicó.

Operativos con helicópteros: evacuaron a adultos mayores y asistieron a familias aisladas

La situación también es compleja en distintos parajes rurales de Neuquén, donde las lluvias dejaron a familias aisladas y dificultaron la llegada de alimentos, agua potable, medicamentos y forraje para los animales.

Uno de los operativos más importantes se desarrolló en Bajada de los Molles, en jurisdicción de Villa del Puente Picún Leufú, donde se concretó la evacuación preventiva de una pareja de adultos mayores, quienes se encuentran en buen estado de salud.

En declaraciones a LM Neuquén, Carlos Cruz explicó que una de las principales dificultades fue garantizar el acceso a los suministros esenciales para los habitantes del sector.

"Se asistió a los pobladores de Bajada de los Molles. Había personas ahí que iban caminando. El problema más grande era poder llegar con todos los insumos de forraje, comida, agua y todo eso", relató. "Se asistió a los pobladores de Bajada de los Molles. Había personas ahí que iban caminando. El problema más grande era poder llegar con todos los insumos de forraje, comida, agua y todo eso", relató.

El funcionario destacó que la utilización del helicóptero permitió brindar asistencia sanitaria a personas de edad avanzada y llegar a sectores donde los caminos se encontraban comprometidos.

"Por eso se desplegó el helicóptero, para las personas mayores que eran de edad bastante avanzada. Se pudo asistir, se pudo brindar la asistencia correspondiente en salud", señaló. "Por eso se desplegó el helicóptero, para las personas mayores que eran de edad bastante avanzada. Se pudo asistir, se pudo brindar la asistencia correspondiente en salud", señaló.

Desde el Gobierno provincial confirmaron que los vuelos continúan para llegar a otras familias aisladas, mediante la distribución de alimentos, agua potable, medicamentos y forraje. También se realizan traslados de pobladores que no pueden atravesar los cursos de agua debido a las crecidas.

Las tareas de asistencia se extendieron a Bajada de las Manzas, Paso Aguerre y distintos sectores rurales de Piedra del Águila, donde los equipos provinciales realizaron recorridas y evaluaciones para conocer las necesidades de cada comunidad.

"Hoy se trabajó fuertemente en Bajada de las Manzas, en jurisdicción de Puente Picún, en la asistencia, como así también en sectores de Piedra del Águila, en Salinas Yeguas, en todas las comunidades que están apostadas en áreas rurales de la jurisdicción de Piedra del Águila", detalló Cruz.

En paralelo, otro operativo se desarrolla en Piedra Pintada, en territorio de la comunidad Ancatruz, donde se desplegó un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego para asistir a las familias afectadas.

El objetivo es garantizar atención sanitaria y asistencia a los pobladores que enfrentan dificultades de acceso como consecuencia de las lluvias.

Cuándo mejorará el tiempo y cómo siguen los operativos

Mientras continúan las tareas de asistencia, desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que las condiciones meteorológicas comenzaron a mostrar señales de mejoramiento, aunque todavía persiste cierta inestabilidad en algunos sectores de la provincia.

Según el relevamiento realizado durante este viernes, se observaron lluvias dispersas en las áreas de Picún Leufú, Zapala y El Chocón.

En la región petrolera de Añelo, en cambio, no se descarta la formación de chaparrones aislados que podrían dejar acumulaciones de agua más importantes. "Puede llegar a haber algo aislado en cuanto a formación de tormentas, pero ya mucho más débiles que las que tuvimos en el día de ayer", indicó Cruz.

"Todavía quedan varios días de trabajo seguramente, pero por ahora se viene asistiendo y contemplando todas las situaciones en la provincia", concluyó Cruz.