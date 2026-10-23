Cutral Co festejó su 93° aniversario con anuncios de créditos y obras para la comarca

El gobernador aseguró que “la etapa de producción de GNL va a tener un impacto muy importante en toda la comarca”. Informó que se generarán 5.000 puestos de trabajo para la construcción de la planta separadora de gases, con una inversión superior a USD 7.000 millones.

“La etapa de producción de GNL va a tener un impacto muy importante en toda la comarca”, destacó este jueves el gobernador Rolando Figueroa en su discurso por el 93° aniversario de Cutral Co, durante el acto que encabezó junto con el intendente Ramón Rioseco . Se anunciaron créditos, y obras de infraestructura vinculadas a la educación y al desarrrollo habitacional.

El mandatario provincial destacó el trabajo conjunto con Rioseco y con su par de Plaza Huincul, Claudio Larraza y anunció que “toda persona que quiera tener un emprendimiento vinculado a poder producir, el ENIM y el Iadep le van a financiar con una tasa baja para que con ese capital se pueda capitalizar y puedan desarrollar sus emprendimientos, pero teniendo también la compra asegurada de lo que vamos a producir y también a un precio competitivo”.

“Ese es el futuro que tenemos que construir juntos. No nos podemos quedar en la queja”, indicó Figueroa y puntualizó que “la nueva etapa de acá a tres años que vamos a vivir todos los neuquinos va a crecer de mano de la comarca”.

Informó que la planta separadora de gases demandará una inversión superior a los 7.000 millones de dólares y que 5.000 personas trabajarán en su construcción durante cerca de dos años. Dijo que, además, se necesitarán “muchas personas de manera permanente para poder operar esa planta”.

La planta que va a situar a Neuquén en el mapa

“Esa planta nos va a situar en el mundo”, señaló el gobernador y aseguró que “el gas se va a licuar, se va a transformar en líquido bajándole la temperatura a 162 grados y vamos a salir con el gas de Cutral Co y Plaza Huincul a distintos mercados europeos por barco”. “Es la nueva etapa”, añadió.

Por otra parte, Figueroa recordó que tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul existe “un pueblo que hace 30 años se manifestó”, en primer lugar por la privatización de YPF y también por la pérdida de “la ilusión de tener el valor agregado de un procedimiento industrial para poder agregar valor en la oil & gas”. “Se terminaba esfumando un sueño”, dijo.

También destacó que en el desarrollo de esta nueva etapa a partir del GNL de Vaca Muerta “venimos trabajando muchísimo y en silencio, porque no quisimos generar ningún tipo de falsa expectativa”.

Fuerte inversión de la Provincia en la comarca petrolera

El gobernador indicó que “la inversión pública que hace el Estado provincial en la comarca, entre Cutral Co y Plaza Huincul, son más de 200 millones de dólares”. E indicó: “Nunca en la historia de esta provincia se invirtió tanto en una región”.

Puntualizó que “lo hacemos porque tenemos decisión política, porque no nos importan los votos de la próxima elección, nos importa el trabajo de las próximas generaciones, que puedan salir adelante y que podamos elevar nuestra provincia a otro nivel”.

Dijo que en el acto el Gobierno provincial “viene a ponerse a disposición del querido pueblo” y señaló que desde su gestión “venimos a rendir cuentas, que es lo que tenemos que hacer todos los gobernantes”.

Informó que en toda la provincia el Gobierno “está haciendo hoy más de 1.000 obras”. Además, expuso un resumen de las iniciativas en marcha, finalizadas o en proceso licitatorio en Cutral Co y Plaza Huincul. Detalló que en Cutral Co hay seis obras finalizadas, seis en ejecución y “20 a ejecutar en el año 2027”. “Son 32 obras provinciales”, afirmó.

Obras sinficativas para la localidad

Por su parte, Rioseco destacó el trabajo conjunto con el gobernador y con Educación de la provincia. “Para nosotros la educación es una prioridad. Es una prioridad que los chicos vayan a primario y secundario, pero que fundamentalmente vayan a la universidad”, señaló.

Destacó la culminación de la obra en el Instituto de Formación Docente N° 14 y puntualizó: “Hacía años que estábamos esperando que se puedan construir esas cuatro aulas que hemos sumado”.

Además, el intendente comentó que “estamos trabajando en la EPET N° 1. Estamos planificando con el señor gobernador trabajar en cada una de las escuelas primarias para que tengan mayores condiciones de infraestructura, edilicias y de seguridad”.

El intendente sostuvo que Cutral Co, "es una ciudad que crece como ninguna ciudad en el país”, y remarcó que las prioridades de la gestión son “infraestructura, desarrollo, el gas natural, la cloaca, el agua”. Además de los avances en obras públicas y educación, Rioseco anunció la construcción de 250 nuevas viviendas, de las cuales 150 se realizarán mediante un acuerdo con la Provincia y 100 con fondos municipales.

Además, se firmó un convenio entre el Municipio y el Gobierno Provincial para financiar la obra “Conducción del Sistema La Leñera – Tanque de Cola”, que permitirá fortalecer el abastecimiento de agua potable y mejorar su distribución en la ciudad.

“Sigamos amando a nuestra ciudad. Feliz cumpleaños, Cutral Co”, cerró el jefe comunal.