La joven comerciante recibió dos disparos en la espalda durante un reparto en su auto y los médicos descartaron extraerle los proyectiles por el alto riesgo. En la causa aún no hay detenidos.

Martina tiene 21 años, trabaja en su negocio de la localidad de Cutral Co y hasta hace unos días llevaba una rutina activa que hoy quedó suspendida por el dolor, el cansancio extremo y el miedo. Tras el ataque a balazos sufrido mientras realizaba un reparto en la comarca petrolera, ahora la joven debe afrontar un complejo cuadro médico: los profesionales resolvieron no extraerle las balas debido al riesgo que implica intervenir quirúrgicamente en esas zonas.

Según relató Suyai, su pareja, en diálogo con LM Neuquén , un proyectil pasó entre el corazón y el pulmón, con impacto en el esternón y quedando vinculado a la zona de la sexta vértebra, el cual deberá permanecer allí de por vida. El otro pasó por el omoplato y se alojó cerca del cuello, dejando incluso un sector del cuerpo sin sensibilidad. Respecto de este último, se evalúa la posibilidad de que pueda extraerse más adelante, aunque por ahora no es viable y su salud no corre riesgo de vida inmediato.

El tratamiento exige controles constantes: análisis de sangre frecuentes, medicación con antibióticos fuertes y analgésicos como tramadol -tras haber atravesado instancias con dolor agudo, internaciones y suministro de morfina en el recorrido asistencial-, además de monitoreo permanente. Al cuidado de su madre y su padre, quienes se encuentran conmocionados y angustiados por la situación, Martina debe permanecer quieta y en alerta, en un contraste brusco con su vida anterior. A las secuelas físicas se suman los terrores nocturnos, los sobresaltos y el llanto mientras duerme.

Cabe recordar que el episodio ocurrió el jueves 19 de noviembre por la noche, cuando la comerciante cerró su kiosco y salió en su Volkswagen Gol Trend gris, acompañada por una amiga -quien resultó ilesa- para entregar un pedido en una vivienda ubicada en barrio Colonia 2 de Abril, cerca de Parque Industrial, zonas separadas por las vías del tren. Era la segunda vez que realizaba un delivery y, cerca de las 12.43, alcanzó a advertir mediante un mensaje a su pareja que el lugar le resultaba "turbio".

Al llegar al domicilio señalado para el reparto, Martina vio a tres jóvenes, bajó la ventanilla y, mientras uno de ellos simulaba realizar la transferencia bancaria, repentinamente le exhibió un arma de fuego. "Ella tiene buenos reflejos y, además, había dejado el auto en primera, por lo que -al ver el arma- aceleró para escapar", detalló Suyai. Sin embargo, el sospechoso abrió fuego y realizó tres disparos contra el vehículo.

Las perforaciones quedaron visibles en el habitáculo: en el asiento del conductor; en el cabezal y a la altura del pecho. Pese a estar herida, Martina logró mantener la calma y se alejó lo suficiente, a un par de cuadras, para pedir ayuda a una de sus hermanas, quien la llevó al hospital local.

De acuerdo con el relato de su entorno, tras los primeros estudios -que indicaron que no había compromiso de órganos vitales y desaconsejaron operar- recibió el alta a las pocas horas con indicaciones básicas, para luego regresar repetidas veces por el dolor persistente y viajar a la ciudad de Neuquén por sus propios medios para obtener mayores precisiones médicas.

Avances en la investigación y reclamo de protección

En paralelo a la recuperación, Martina acudió a la Fiscalía para declarar y aportar pruebas, entre ellas fotografías del automóvil. La causa interviene bajo la órbita de la fiscal Ana Mathieu. "Sabemos quién fue la persona que efectuó los disparos. Ella lo vio con claridad y lo reconoció enseguida porque Cutral Co es chico y él es conocido en el ambiente delictivo. También reconoció a otro de ellos, pero no al tercero", detalló Suyai.

"Mientras tanto él anda suelto y Martina tiene miedo, cualquier ruido la pone mal y en alerta. El chico en redes sociales se la pasa subiendo historias burlándose y dejando mensajes como que no vamos a poder deshacernos de ellos. Sabemos que es menor y lo único que queremos es que este caso se visibilice y se haga justicia", sentenció. A su vez, remarcó que entre las únicas medidas de protección que les recomendaron es la de solicitar una consigna policial para resguardar su seguridad.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que, por el momento, no hay ninguna persona imputada por el violento ataque y que la declaración que había dado la hermana de Martina en notas anteriores es "una hipótesis no descartada aún". No obstante, no hay mayores datos al respecto del caso, sólo que se continúa con la investigación para dar con el autor de los disparos.