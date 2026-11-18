Lautaro Busi es de Cutral Co y está en el puesto 56 del ranking argentino Sub-14. Podría mudarse a Tandil para seguir su carrera.

Con apenas 13 años , Lautaro Busi comenzó a hacerse un lugar en el pádel argentino. Es de Cutral Co , representa a la comarca petrolera y, mientras combina la escuela con los entrenamientos, recorre el país junto a su papá para competir en diferentes torneos. Su nivel llamó la atención de una academia de Tandil , que le ofreció la posibilidad de instalarse allí para continuar con su formación deportiva.

Lautaro viene de participar en el Circuito Promesas del Pádel Argentino , disputado el 7 y 8 de noviembre en Tandil. Allí avanzó hasta los octavos de final en una categoría abierta para jugadores de hasta 18 años, enfrentando a rivales más grandes y con mayor experiencia. “Esto podría parecerse a los selectivos de menores que ya he ido. La experiencia fue muy hermosa, muy linda”, contó Lautaro a LM Neuquén.

En la ciudad de las sierras, compitió en tercera categoría junto a Ciro Gómez, un jugador de 14 años oriundo de Pehuajó. “Lo que nos pasa a nosotros es que siempre que vamos a un torneo, a otra provincia o a otro país, es que el compañero siempre lo conocemos justo antes de jugar. Mi compañero era de Pehuajó”, explicó.

Esta situación muchas veces representa una dificultad, ya que deben lograr una conexión rápida dentro de la cancha. “Al principio siempre cuesta un poco, el primer set siempre cuesta adaptarse un poco, pero ya el segundo y los otros partidos resulta más fácil”, agregó.

La dupla debutó con una derrota por 6-2 y 7-5, pero logró recuperarse con una victoria por 6-2 y 6-4 que le permitió avanzar de ronda. En octavos de final cayó por 6-3 y 6-4 frente a una pareja de mayor experiencia.

Del deporte que eligió por curiosidad a competir por todo el país

La historia de Lautaro con el pádel comenzó casi por casualidad. Antes de encontrar su lugar dentro de una cancha rodeada de paredes y vidrios, probó diferentes deportes sin terminar de decidirse por ninguno. “Fue gracioso porque de chiquito hice muchos deportes y no me decidía por ninguno. Un día mi papá me dijo que existía el pádel, y yo hacía deportes a ver cuál me gustaba, entonces lo elegí para probar y me gustó mucho”, recordó.

Con el tiempo, aquella curiosidad se convirtió en una pasión y, sin pensarlo demasiado, empezó a mirar el lado competitivo. “Hace dos años que empecé a competir, era algo que venía viendo desde que empecé”, contó.

Hoy Lautaro ocupa el puesto 56 del ranking argentino Sub 14, es el número uno de Neuquén en su categoría y se ubica en el puesto 100 del ranking internacional, según sus propios registros.

El salto de nivel también implica desafíos. En Tandil, por ejemplo, debió competir frente a jugadores de hasta cinco años más que él, una diferencia importante en las categorías formativas. “Hay una diferencia bastante grande, pero sí, era un torneo que veníamos visualizando ya, desde que estuvimos en Pilar la idea era jugarlo”, señaló.

La escuela, los entrenamientos y el sueño de la Selección

La rutina de Lautaro no es muy diferente de la de cualquier adolescente de su edad, aunque el deporte ocupa buena parte de sus tardes. “Entro 7:30 a la escuela, como algo y enseguida me tengo que ir porque siempre a las dos entreno hasta las cuatro o tres, y entreno martes, jueves y viernes”, sostuvo.

Actualmente se prepara en Cutral Co junto al entrenador Darío Gómez. Anteriormente también entrenó en Cipolletti bajo la conducción de Gabriel Agüero.

Su próximo objetivo es continuar sumando experiencia en los torneos nacionales y comenzar a competir en las categorías que permiten acercarse a las convocatorias de los seleccionados juveniles. “La idea es jugar la gran mayoría de torneos nacionales de la Liga de Menores y jugar A, la categoría donde te empiezan a ver para la Selección. La idea es jugar la gran mayoría de torneos para sumar puntos y estar en lo más alto en el ranking”, expresó.

20 horas en colectivo para perseguir un sueño

Detrás de cada participación nacional hay un esfuerzo que va mucho más allá de lo deportivo. Lautaro no viaja con una delegación numerosa ni cuenta siempre con un entrenador que lo acompañe durante los partidos. Su principal compañero es su papá. “Con mi papá viajamos a todos lados”, sostuvo.

Los viajes suelen hacerlos en colectivo y pueden demandar hasta 20 horas para llegar a destino. Una vez allí, Lautaro debe adaptarse a un nuevo compañero, enfrentar a sus rivales y resolver las situaciones del juego por su cuenta. “Nosotros vamos los dos solos, en cole viajando 20 horas para que él pueda presentarse y compite de igual a igual con los rivales de su categoría. Vamos en colectivo y los entrenadores generalmente no van”, explicó Claudio, su papá.

“Entonces él solo tiene que resolver muchas situaciones en los partidos con sus 13 años. Conocer a su compañero media hora antes del primer partido es una situación que a veces sale bien pero a veces se complica a su edad”, agregó.

El esfuerzo económico también representa uno de los principales obstáculos para sostener la competencia a nivel nacional. “Este año solo tuvimos dos pasajes para participar de dos fechas que nos dio la Secretaría de Deportes de Neuquén y eso sirvió un montón para que él pueda competir. Para el año que viene ya estamos preparando notas y presentaciones a empresas para ver si conseguimos algún sponsor que ayude en cada viaje”, señaló.

Tandil no solo fue sede de un torneo: podría ser su próximo hogar

Los resultados y el nivel del joven neuquino comenzaron a abrir nuevas posibilidades. Una academia de Tandil se interesó en él y le ofreció la oportunidad de instalarse allí para entrenar dentro de un programa de alto rendimiento. “La academia de Tandil lo convocó para irse a entrenar allá definitivamente. Ellos tienen residencia para jugadores y tienen un programa de trabajo dedicado íntegramente a la alta competencia”, reveló su padre.

La propuesta representa una oportunidad importante para su formación, aunque también plantea una decisión familiar difícil. “Es una decisión difícil que estamos analizando para el año que viene. Inicialmente la idea es llevarlo una semana a hacer una pretemporada a Tandil en enero para ver cómo se maneja”, concluyó.