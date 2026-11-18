A días de la final, se conocieron imágenes sobre cómo está el estadio ubicado en Barranquilla, Colombia.

Boca tiene un duelo clave en su historia este sábado en la final de la Copa Sudamericana : tendrá la chance de romper una mala racha de 26 años sin títulos internacionales, una pesada marca negativa con la que carga. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez , de Barranquilla, Colombia, será el escenario para este duelo trascendental.

En la previa a este encuentro que tendrá nuevamente como protagonista al xeneize, que ya consiguió ser campeón de la Liga Profesional de Fútbol y clasificar a la final de la Copa Argentina , se divulgaron distintas imágenes del estadio que estuvo durante varios meses en un período de refacción. En la misma se realizó una ampliación de la capacidad, dejando atrás las 43.000 localidades para pasar a tener espacio para 65.000 espectadores .

A su vez, realizaron un trabajo para el hundimiento del campo de juego y la colocación de un nuevo césped hibrido (más de un 90% natural), que serán estrenado en el partido más importante que tendrá desde su inauguración en 1986. El recinto ya no tiene la pista olímpica como supo tener el estadio Monumental.

A 5 dias da Final, o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez aguarda @Atletico e @BocaJrsOficial pela #GrandeConquista! pic.twitter.com/tm6VbIkNif — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) November 16, 2026

En su fachada cuenta con más de 74.000 luces LED, pantallas 4K y una franja luminosa de 500 metros. A su vez, sumaron más de 10.800 butacas retráctiles y un aumento del doble de la cantidad de sanitarios (alcanzaron los 900).

Preocupación en Boca: una de sus figuras no terminó la práctica y se realizó estudios

Boca tuvo una pequeña preocupación en la previa de la final de la Copa Sudamericana, del próximo sábado. Milton Delgado no pudo completar la práctica y debió realizarse estudios médicos para conocer el alcance de la molestia, en una situación que generó atención dentro de la delegación que viajará pronto a Barranquilla.

Según informó TyC Sports, en medio de los ejercicios del día, un pelotazo le golpeó la punta de uno de sus pies y le repercutió directamente en la rodilla. El mediocampista de 21 años sintió la molestia, pero siguió moviéndose junto a sus compañeros. Sin embargo, el dolor se agudizó con el correr de los minutos y por eso se decidió que fuera a realizarse imágenes para saber si todo estaba en orden.

El mediocampista se sometió a estudios por precaución y el resultado confirmó que sufrió un esguince leve.

De todas maneras, el panorama sería alentador para el Xeneize. La primera evaluación indica que Delgado podría llegar sin problemas al encuentro del sábado, aunque su evolución en las próximas horas será importante para determinar cómo continúa la preparación.

La situación aparece en un momento clave para Boca, que ajusta los últimos detalles de cara a la definición internacional. El cuerpo técnico seguirá de cerca al futbolista para evitar riesgos y evaluar su disponibilidad para el partido decisivo.

Delgado es una de las figuras del equipo y junto a Santiago Ascacibar y Leandro Paredes se han complementado para integrar el mejor mediocampo del fútbol argentino y uno de los más sólidos del continente.

Sin ir más lejos, Milton fue la figura de Boca en el Superclásico disputado hace menos de 17 días.