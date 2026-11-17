Lo que parecía una despedida antes de la definición del torneo internacional terminó en una sorpresa inolvidable.

La pasión por Boca se transmite de generación en generación y regala momentos que quedan guardados para toda la vida. Eso fue lo que ocurrió con un pequeño hincha que llegó al aeropuerto con la idea de despedir a su papá , sin saber que estaba a punto de convertirse en protagonista de una sorpresa inolvidable.

El hombre tenía previsto viajar a Colombia para acompañar al Xeneize en la final de la Copa Sudamericana . Su hijo había ido hasta el aeropuerto para saludarlo antes de la partida, convencido de que tendría que esperar su regreso para conocer todos los detalles de la experiencia. Sin embargo, el viaje tenía preparado un capítulo inesperado.

En medio de la despedida, el padre le reveló la noticia que cambiaría por completo la escena: no se iba solo, porque los dos viajarían juntos a Barranquilla para alentar a Boca .

La reacción del nene fue el momento más emocionante. La sorpresa, la alegría y el abrazo con su papá quedaron registrados en un video que comenzó a circular por las redes sociales y despertó la ternura de los hinchas. Lo que hasta unos segundos antes parecía una despedida cargada de nostalgia se transformó en una celebración compartida.

El pequeño pasó de acompañar a su papá hasta la puerta de embarque a convertirse en uno de los protagonistas de la aventura. Para él, la posibilidad de viajar a Colombia y vivir una final de Boca junto a su padre seguramente será un recuerdo difícil de olvidar.

La presencia de miles de hinchas de Boca en Barranquilla promete convertir al Xeneize en local en la final de la Copa Sudamericana. Desde distintos puntos de Argentina, los fanáticos viajarán masivamente a Colombia para acompañar al equipo en una definición internacional y teñir de azul y oro las tribunas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Además, la mayoría de los colombianos que compraron entradas simpatizan con el club argentino.

La convocatoria será uno de los grandes atractivos de una final que se vivirá con clima de Bombonera.

Cómo llegó el xeneize a la final

Boca tuvo que recorrer un camino largo para meterse en la definición. Después de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, pasó a disputar los playoffs de la Sudamericana. Allí eliminó a O’Higgins, por penales, luego de igualar la serie; superó a Deportivo Recoleta en octavos de final y dejó en el camino a São Paulo en cuartos. En semifinales tuvo una prueba exigente ante Vasco da Gama: perdió 1-0 en La Bombonera, pero se recuperó en el Maracaná y ganó 3-1 con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes. Así, se impuso 3-2 en el global y consiguió el pasaje a la final.

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El Xeneize buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005, mientras que el equipo brasileño intentará quedarse con el trofeo tras haber sido finalista en la edición anterior.