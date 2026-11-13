Atento Boca: Conmebol oficializó el árbitro para la final de la Sudamericana

El xeneize enfrentará a Atlético Mineiro dentro de ocho días en Barranquilla en el partido decisivo del certamen continental.

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene autoridades confirmadas. La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal del encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro , que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El juez, de 38 años, tendrá la responsabilidad de conducir una definición que enfrentará al equipo argentino con el conjunto brasileño dirigido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez. El partido comenzará a las 19.30, hora de nuestro país.

Matonte estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas , quienes cumplirán la función de asistentes. El cuarto árbitro será el paraguayo Juan Benítez , mientras que el VAR quedará a cargo del uruguayo Antonio García . La nómina se completa con Milciades Saldívar, Ulises Mereles, Agustín Berisso y Leodán González en las distintas funciones de asistencia y videoarbitraje.

"Andrés Matonte":Porque será el árbitro para la final de la #Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro https://t.co/bp8kntdHw8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2026

La designación representa un nuevo desafío internacional para Matonte, que cuenta con experiencia en competencias de primer nivel. Es árbitro FIFA desde 2019 y ya participó en el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025.

Además, no será su primera final continental. En 2021 dirigió la definición de la Copa Sudamericana entre Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino, mientras que en 2023 estuvo al frente de la revancha de la Recopa Sudamericana entre Flamengo e Independiente del Valle.

Un antecedente favorable para Boca

El árbitro uruguayo ya conoce al Xeneize en esta edición de la Sudamericana. Lo dirigió en dos oportunidades y en ambas terminó celebrando el equipo argentino: primero, en la victoria 1-0 frente a O'Higgins de Chile por la ida del repechaje, y luego en el contundente 4-0 ante Recoleta de Paraguay, por la revancha de los octavos de final.

Del lado de Atlético Mineiro, el antecedente más cercano con Matonte corresponde a la Copa Libertadores 2023, cuando el equipo brasileño venció 2-0 a Alianza Lima.

Boca y Mineiro buscarán quedarse con el segundo título más importante a nivel de clubes de Sudamérica. Para el Xeneize será una oportunidad de volver a levantar un trofeo internacional, mientras que el conjunto de Belo Horizonte intentará cerrar la temporada con una conquista continental.