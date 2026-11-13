De Paul y una vieja frase viral donde habló sobre una posible llegada a Boca

En medio de los rumores, salió a la luz una antigua frase del campeón del mundo con la Selección argentina. El video de la respuesta.

Los rumores empezaron a tomar fuerza con el correr de los días, a pesar de que Rodrigo De Paul tiene un vínculo fuerte con Racing de Avellaneda, el club que lo vio crecer futbolísticamente. Boca es mencionado en rumores como una posibilidad para la carrera del mediocampista que fue el motorcito de la Selección argentina que obtuvo la Copa del Mundo 2022.

En el mundo futbolero empezó a correr esa posibilidad aunque ninguna de las partes se expresó al respecto. Con respecto a esta situación, se viralizó el fragmento de una entrevista antigua donde distintos periodistas le deslizan la posibilidad de que llegue al xeneize y el responde con claridad ante la consulta. El video que marca cómo podrían darse las negociaciones.

Durante una transmisión del streaming Luzu TV, el periodista Diego Leuco (confeso hincha xeneize), le preguntó: "¿No estás para venir a Boca si te llama?", dijo en alusión a un posible llamado de su presidente, Juan Román Riquelme.

Ante esta situación, el mediocampista del Inter Miami respondió: "No, no. Yo en Argentina, Racing, Racing". Esta frase a fines de 2024 toma suma relevancia entendiendo los rumores que crecieron en las últimos días.

Cabe recordar que el jugador tiene contrato con las garzas hasta diciembre de 2029, un vínculo firmado luego de que el elenco estadounidense pague cerca de 15 millones de euros por su pase desde Atlético de Madrid. Esta situación marca que, más allá de sus sentimientos, llegar a un acuerdo no sería una tarea fácil.

Qué había dicho el periodista Flavio Azzaro sobre la posibilidad

Los rumores sobre el interés xeneize habían aparecido días antes, cuando Flavio Azzaro, en su canal AZZ, aseguró que la dirigencia de Boca tiene a De Paul en carpeta.

El periodista explicó que el club sigue su situación desde hace tiempo, aunque aclaró que eso no significa que exista una negociación concreta para incorporarlo en enero.

Azzaro también fue contundente al referirse a la posibilidad de que el futbolista vuelva al país. “De Paul no va a jugar en Boca. En el único club de la Argentina que va a jugar De Paul es en Racing. Lo digo porque lo sé”, afirmó.

De esta manera, las declaraciones de Arcucci y Azzaro plantearon dos escenarios diferentes: mientras uno señaló a Boca como una alternativa si no se concreta el regreso a Racing, el otro sostuvo que la Academia sería el único destino argentino posible.