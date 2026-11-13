Impresionante comienzo de Independiente de Neuquén en la Liga Nacional femenina

Las rojas le ganaron como visitante a Biguá en El Nido y son líderes de un certamen que es muy competitivo.

Torruela es la figura de Independiente, pero el equipo de Del Egido funciona como tal y por eso es líder.

Independiente de Neuquén sigue dando que hablar en la Liga Nacional Femenina de básquet . Este jueves consiguió una victoria de peso en el clásico ante Biguá , al que derrotó por 70-59 como visitante, y alcanzó el primer puesto de la Conferencia Sur. Las Rojas ratificaron su gran momento, sumaron su sexto triunfo en siete partidos y confirmaron que están para pelear bien arriba.

El encuentro, disputado en El Nido , tuvo pasajes de mucha intensidad y fue parejo durante buena parte de su desarrollo. El conjunto dirigido por Gabriel Del Egido logró marcar diferencias desde el comienzo y se llevó el primer cuarto por 17-11, con Josefina Torruella como una de las principales referencias ofensivas.

Biguá, conducido por Javier Ielmini , ajustó su defensa en el segundo período y consiguió mantenerse cerca. El parcial terminó 18-16 para las locales, aunque Independiente llegó al descanso largo con ventaja de 33-29.

Omar Novoa

La historia empezó a definirse en el tercer cuarto. Las Verdes lograron acercarse e incluso pasar al frente por 42-41, pero las Rojas respondieron con una ráfaga de nueve puntos consecutivos, con Ornella Santelli como protagonista, para recuperar el control del marcador. El equipo visitante cerró ese tramo arriba por 52-44 y administró la diferencia durante el último período.

Santelli fue la máxima anotadora de Independiente con 17 puntos, seguida por Sofía Cabrera, con 14, y Torruella, con 11. En Biguá se destacó Sofía Wolf, autora de 18 unidades.

Omar Novoa

El triunfo tiene un valor especial por tratarse del clásico neuquino, pero también por el presente que atraviesa Independiente. Las Rojas acumulan seis victorias y una sola derrota, con resultados importantes como el conseguido frente a Boca en condición de visitante.

Con ese registro, Independiente comparte la cima de la Conferencia Sur con Boca, aunque tiene a favor el duelo directo ante el conjunto xeneize. Un comienzo de temporada que ilusiona al Rojo y lo instala entre los principales protagonistas de la competencia.