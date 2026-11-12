La doble vara del Tribunal de Disciplina: la sanción para Ávila y la situación de Montiel

El consejo que revisa las penas decidió, tras analizar los informes arbitrales y los descargos de los involucrados, las suspensiones para los expulsados.

El Tribunal de Disciplina se expidió sobre las sanciones de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura y generó un enojo en River , por la doble vara utilizada en la suspensión de Gonzalo Montiel tras su expulsión en el superclásico y la cantidad de fechas que le dieron a Gastón Ávila, jugador de Rosario Central .

El defensor del Canalla fue expulsado por una durísima patada contra el arquero de Estudiantes de Río Cuarto y en el informe sobre la sanción, el árbitro Hernán Mastrangelo había definido la situación como "juego brusco grave".

Ese mismo término utilizó Nicolás Ramírez al referirse a la expulsión de Montiel contra Boca y el Tribunal decidió darle tres fechas de suspensión. Aunque la información plantea que su sanción se agravó por los gestos que hizo al retirarse de La Bombonera, desde River aseguran que fue desmedida, y aunque pidieron formalmente que se reduzca a uno o dos encuentros, todavía no hubo respuesta oficial.

El Tribunal de Disciplina se expidió sobre las jugadas polémicas del fin de semana

La mayor polémica en el documento publicado esta tarde se la llevó la sanción de Ávila: el referente de Rosario Central solo recibió una fecha por la fuerte patada ante Estudiantes de Río Cuarto y podrá volver a jugar en la eventualidad de que el Canalla pase a los cuartos de final del Clausura.

El TDD de AFA, que preside el escribano Mitjans, decidió sancionar con UNA fecha a Gastón Ávila.



El informe de Hernán Mastrangelo hablaba de Juego Brusco Grave.



Positiva reacción a la defensa presentada por Rosario Central. pic.twitter.com/z3QWo5c356 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 12, 2026

En otra de las acciones que fueron muy habladas durante el fin de semana, sobre todo por la repercusión en la definición de la tabla anual, el Tribunal decidió suspender por dos fechas a Franco Paredes, jugador de Argentinos Juniors, por la roja directa que recibió contra Huracán.

FRANCO PAREDES SE FUE EXPULSADO.



ARGENTINOS SE QUEDA CON DIEZ JUGADORES. pic.twitter.com/2Kc73nmBYV — JS (@juegosimple__) November 7, 2026

Por último, en el clásico mendocino, José Ignacio Florentín fue expulsado a los 16 minutos del primer tiempo por una patada sin pelota al defensor de Gimnasia de Mendoza y recibió dos fechas.

ROJA DIRECTA PARA FLORENTÍN EN EL CLÁSICO MENDOCINO



Tello expulsó al mediocampista de Independiente Rivadavia por pegarle una patada al jugador de Gimnasia de Mendoza.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DTVXKzGeTw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

La dura patada que lesionó a Ascacibar y no fue sancionada con roja

La consagración de Boca en la tabla anual generó un festejo efusivo, pero en los últimos minutos del partido, tras el gol de Enner Valencia, muchos no notaron una fuerte patada a Santiago Ascacibar, que le generó un leve esguince de rodilla.

La patada fue de Loza, cuando el volante del Xeneize despejó una de las últimas pelotas del partido y el árbitro solo sancionó al jugador de Defensa y Justicia con amarilla, a pesar de la brutalidad de la acción.

Así fue la tremenda patada de Loza que lesionó a Ascacibar en #Boca vs. Defensa y Justicia https://t.co/VJmQrV0NRm pic.twitter.com/EHaivBUkvR — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 12, 2026

El esguince de rodilla que sufrió Ascacibar pone en duda su presencia el sábado para la semifinal de la Copa Argentina en la que Boca enfrentará a Banfield. El Xeneize ya pierde a Lautaro Blanco para el encuentro por una sobrecarga y el capitán Leandro Paredes permanece en duda tras terminar fatigado el partido contra Defensa y Justicia.

El Vasco Arruabarrena debe definir si arriesga a ciertos jugadores, pensando en la final de la Copa Sudamericana, que será el 21 de noviembre en Barranquilla. Cabe recordar que para estos encuentros, el entrenador recuperó a Tomás Aranda y Adam Bareiro.