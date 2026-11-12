El peligroso reto viral de "surfear trenes": se colgó de un vagón en marcha, cayó a las vías y está grave

El joven de 17 años viajaba en el exterior de una formación en Sídney junto a otras dos personas cuando perdió el equilibrio y golpeó contra los rieles.

El peligroso reto viral de "surfear trenes" se convirtió en un problema para las autoridades de Australia en los últimos tiempos.

Un adolescente de 17 años permanece internado en estado crítico tras caer a las vías desde el exterior de un tren en movimiento en Sídney , mientras realizaba un peligroso desafío viral de redes sociales conocido como "surfear trenes " o "train surfing" .

El incidente ocurrió este jueves alrededor de las 11.30 (hora local) en el corredor ferroviario situado sobre el puente de la bahía de Sídney, entre las estaciones de Wynyard y Milsons Point.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Policía de Nueva Gales del Sur (NSW) , el joven sufrió múltiples traumatismos de gravedad en la cabeza, el pecho y la pelvis al golpear contra los rieles.

Tras recibir asistencia inicial en el lugar por parte de paramédicos del servicio estatal de ambulancias y del equipo médico de un helicóptero de rescate Careflight que aterrizó en el cercano parque Bradfield, fue trasladado por vía terrestre hacia el hospital Royal North Shore, donde se confirmó su cuadro crítico durante la tarde.

Las primeras investigaciones encabezadas por el Comando de Transporte Policial y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad determinaron que el menor no viajaba dentro de la formación, sino que iba acompañado por otras dos personas y se encontraba "colgando del lateral del tren" instantes antes de producirse la caída.

Según precisaron las autoridades policiales, el adolescente no quedó atrapado debajo de la estructura ferroviaria tras el impacto, lo que permitió ejecutar un operativo de rescate sin obstrucciones mecánicas.

"Riesgo extremo": el peligro de viajar colgado de los trenes

El inspector Luke Barrett, integrante del Comando de Transporte de la Policía de Nueva Gales del Sur, confirmó que el joven viajaba en la parte exterior del tren, luego de revisar las cámaras de seguridad.

Tras caer de un tren en movimiento, la Policía montó un importante operativo para trasladar al adolescente herido.

"Esto es sumamente peligroso, conlleva un nivel de riesgo extremo y las consecuencias, si algo sale mal, como (se cree) ha ocurrido hoy aquí, pueden resultar en lesiones muy graves o incluso la muerte”, agregó Barrett.

Australia en alerta por los retos virales

El director ejecutivo interino de la operadora estatal Sydney Trains, Jas Tumber, vinculó directamente el incremento de estas conductas con la difusión de contenidos en internet y cuestionó la exposición física de los jóvenes para obtener visibilidad en plataformas digitales. "No se puede jugar ni meterse con un tren de 400 toneladas", dijo en declaraciones citadas por medios australianos.

"Siempre habrá consecuencias importantes. Y se trata de acontecimientos que cambian la vida.", añadió el directivo ferroviario al referirse a la magnitud de los daños provocados por este tipo de accidentes.

En la misma línea, Tumber remarcó: "Así que, como saben, estamos animando encarecidamente a los niños y también a los padres a que intervengan y dejen de hacer esta actividad... las redes sociales están alimentando esto".

Dos jóvenes subidos en la parte trasera de un tren, en un reto viral que origino medidas por parte de las autoridades.

Según reportes de la cadena pública ABC, la práctica de desplazarse por fuera de las formaciones —especialmente en los modelos ferroviarios Tangara— registró un aumento de publicaciones en redes sociales donde usuarios exhiben registros de "viaje ilegal sobre los amortiguadores".

Frente a esta problemática, en noviembre del año pasado el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció la incorporación de nuevos dispositivos físicos de seguridad en toda la flota con el objetivo de bloquear el acceso de personas a la parte trasera de los convoyes.