El ISSN tiene nuevo sistema para las reservas del verano 2026/2027: así es el cronograma oficial

La preinscripción digital busca garantizar mayor equidad y agilizar los trámites. La forma de realizar las reservas.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) implementó el nuevo Sistema Integral de Gestión de Reservas de su cadena hotelera, que debutará para la temporada de verano 2026/2027. Esta medida propone una gestión más equitativa, transparente y eficiente, permitiendo a todas las personas afiliadas acceder a las plazas turísticas en igualdad de condiciones.

Con el objetivo de priorizar a quienes aún no han disfrutado de las instalaciones hoteleras de la institución, la etapa inicial de preinscripción estará destinada exclusivamente a aquellos que no hayan registrado reservas en los destinos elegidos durante las últimas dos temporadas de verano. La asignación de las plazas disponibles se realizará de manera estricta por orden de preinscripción.

La preinscripción se llevará a cabo de forma 100% digital, ingresando a www.issn.gov.ar y a través de la Oficina Virtual (o SAU) de cada afiliado, entre el 11 y el 15 de noviembre. Los afiliados titulares (directos obligatorios y adherentes) podrán completar la solicitud desde cualquier dispositivo a cualquier hora del día. La única condición para poder registrar la preinscripción será no haber reservado en las últimas dos temporadas. No hay ninguna otra situación del afiliado que pueda excluirlo de registrar su preinscripción.

Una vez confirmada, el afiliado recibirá la confirmación a su WhatsApp junto con las instrucciones para abonar la seña, que es lo que confirma la reserva.

Asistencia presencial y acompañamiento en el interior

Para garantizar la inclusión digital, en las delegaciones se brindará asistencia presencial y soporte técnico a las personas que requieran apoyo para la carga de datos en la Oficina Virtual.

Además, durante el período de confirmación de reservas, se extenderá el horario de atención presencial en la oficina de Turismo de Buenos Aires 1103 en Neuquén capital, hasta las 17 (de lunes a viernes) para los pagos de las señas, consultas de adultos mayores y asesoramiento personalizado. Cabe aclarar que las delegaciones del interior no tomarán reservas en este periodo, ni cobrarán señas.

Cronograma oficial de reservas 2026/2027