Vandalizaron la biblioteca popular del barrio Huiliches y la dejaron sin luz

Un desconocido destruyó parte de la instalación eléctrica con piedras y una barra de hierro. La institución atraviesa dificultades económicas.

La biblioteca popular del barrio Huiliches , ubicada sobre la calle Nogoya de Neuquén , fue blanco de un acto de vandalismo que la dejó sin suministro eléctrico y sin posibilidades de funcionar con normalidad. El ataque ocurrió durante la madrugada y provocó importantes daños en el medidor y en las conexiones internas de electricidad del edificio.

El hecho fue advertido por los integrantes de la institución, que encontraron destrozada parte de la instalación eléctrica . Según explicó Freddy Aguilera, colaborador de la comisión vecinal , el responsable habría utilizado piedras y una barra de hierro para romper los componentes del pilar. Sin embargo, no se trató de un robo convencional: no se llevaron cables ni otros elementos. Todo indica que el objetivo fue provocar daños.

Aguilera contó que un joven que se encontraba en el sector habría observado previamente a un hombre de barba, con gorra azul y pantalón de jean, que merodeaba por el lugar. Según su relato, el desconocido se habría molestado cuando el chico lo miró o le preguntó qué estaba haciendo allí. Después se retiró y, de acuerdo con las sospechas del colaborador, habría regresado para cometer el ataque.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los integrantes de la biblioteca es que el agresor sabía dónde intervenir. No cortó el cable de alimentación que llega desde CALF, sino que destruyó las conexiones que distribuyen la electricidad hacia el interior del edificio. El pilar, además, se encuentra detrás de un muro, por lo que para acceder fue necesario acercarse especialmente hasta ese sector.

Una biblioteca que lucha por mantenerse en pie

El vandalismo llegó en un momento particularmente complicado para la institución. La biblioteca popular Huiliches atraviesa dificultades económicas y administrativas, y sus integrantes realizan un importante esfuerzo para sostener las actividades y avanzar con las mejoras edilicias.

Actualmente, están terminando un nuevo salón de 9 por 10 metros, una obra que pudieron llevar adelante gracias al aporte de socios activos, colaboraciones y subsidios. El espacio representa un proyecto importante para la comunidad y una posibilidad de ampliar las propuestas culturales y sociales que ofrece la institución.

Por eso, el ataque generó preocupación y también un fuerte golpe anímico. Aguilera explicó que mantener una biblioteca popular implica gastos permanentes y que organizar eventos, exposiciones y actividades resulta cada vez más difícil cuando los recursos económicos son limitados.

"Estamos apenas sobreviviendo", reconoció el colaborador en LU5, quien lamentó que haya personas que no comprendan el esfuerzo que realizan las organizaciones civiles sin fines de lucro para sostener espacios comunitarios.

La intención de los integrantes es que la biblioteca pueda convertirse progresivamente en un centro cultural, un proyecto que ya comenzaron a conversar con algunas autoridades municipales. La iniciativa busca ampliar su función y ofrecer nuevas alternativas para los vecinos del sector.

Piden más seguridad para el barrio Huiliches

Además de los daños en la biblioteca, Aguilera manifestó su preocupación por una serie de hechos de inseguridad que, según indicó, vienen afectando al barrio durante los últimos días. El colaborador señaló que en la zona hay terrenos privados sin construir, sectores con escasa iluminación y pocas viviendas alrededor. Esa combinación genera espacios de poca circulación y dificulta las condiciones de seguridad, especialmente durante la noche.

Frente a este escenario, los vecinos vienen reclamando la instalación de una posta o destacamento policial que permita reforzar la presencia de efectivos en el sector. Actualmente, la jurisdicción corresponde a la Comisaría 21, ubicada en el barrio Melipal, a una distancia que consideran importante para responder a las situaciones que se presentan en Huiliches.

Aguilera aseguró que existe una buena predisposición de la Policía para trabajar junto con los vecinos, pero consideró que hace falta una presencia más cercana y permanente.

Tras el ataque, el colaborador adelantó que se presentaría para realizar la denuncia correspondiente y que también tenía previsto conversar con el comisario por otras situaciones que preocupan a los vecinos.

Mientras tanto, la biblioteca deberá afrontar los gastos para reparar la instalación eléctrica y recuperar el suministro. Una institución que trabaja para convertirse en un espacio cultural para todo el barrio quedó paralizada por un acto de vandalismo que, además de provocar daños materiales, afectó el esfuerzo de quienes intentan sostenerla.