La Red CEA de Plaza Huincul y Cutral Co repudió el ataque, acompañó a la adolescente y su mamá y pidió reforzar los protocolos escolares contra la violencia y el acoso.

Tras la agresión a una alumna con autismo en Cutral Co, una red de familias reclamó medidas

El caso de la estudiante de primer año del CPEM 6 de Cutral Co , que fue golpeada por cinco compañeras dentro del establecimiento educativo, generó nuevas repercusiones. Esta vez, la Red CEA de Familias de Plaza Huincul y Cutral Co difundió un comunicado en el que expresó su enérgico repudio a lo ocurrido y reclamó acciones para prevenir situaciones de violencia y acoso en las escuelas.

La agrupación manifestó su solidaridad con la adolescente y su mamá, Mariela, quien hizo pública la situación y realizó una denuncia policial después de que su hija sufriera lesiones durante la agresión. Además, planteó la necesidad de garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros, donde todos los niños y adolescentes puedan desarrollarse sin sufrir discriminación, hostigamiento ni violencia.

En el comunicado, la red hizo hincapié en la importancia de construir "una sociedad respetuosa y una convivencia en armonía con quienes poseen otras formas de ser, estar y habitar en la sociedad". El mensaje también estuvo dirigido a las comunidades educativas y a las familias, a quienes consideraron actores fundamentales para prevenir este tipo de comportamientos.

El reclamo por protocolos y respuestas de las escuelas

Uno de los principales puntos señalados por la Red CEA fue la necesidad de revisar cómo se aplican los protocolos institucionales ante situaciones de acoso y violencia escolar.

Desde la organización consideraron urgente que los establecimientos educativos cuenten con herramientas de intervención adecuadas y que las medidas previstas se implementen de manera rigurosa. En ese sentido, remarcaron que no alcanza con que existan procedimientos escritos, sino que deben funcionar efectivamente cuando un estudiante atraviesa una situación de vulnerabilidad.

El planteo cobra relevancia a partir de lo ocurrido en el CPEM 6, donde, según relató la madre de la adolescente, cinco alumnas de segundo año participaron de la agresión contra su hija, estudiante de primer año.

La mujer había contado que el episodio ocurrió el jueves 5 de noviembre dentro de la escuela. Como consecuencia del ataque, la adolescente terminó con ocho hematomas en distintas partes del cuerpo y sus anteojos resultaron dañados.

También cuestionó la respuesta que recibió por parte de la institución después de llegar al establecimiento y encontrar a su hija llorando. Tras realizar un acta, le habrían indicado que debía retirarla y llevarla a su casa, sin que se concretara una derivación médica desde la escuela.

La madre realizó una denuncia policial y posteriormente llevó a la adolescente a una consulta con su pediatra. Además, manifestó su preocupación por el regreso a clases y por las medidas que se tomarían para evitar que volviera a compartir situaciones de riesgo con las estudiantes involucradas.

El compromiso de las familias también es fundamental

La Red CEA convocó a madres y padres a conversar con sus hijos e hijas sobre el respeto, la empatía y la importancia de reconocer el valor de todas las personas. Desde la agrupación insistieron en que la prevención de la violencia no es una responsabilidad exclusiva de las escuelas. También requiere un acompañamiento cotidiano desde las familias, con conversaciones que permitan transmitir valores y enseñar a convivir con las diferencias.

En ese marco, dejaron un mensaje contundente: "Toda vida humana es valiosa".

La organización sostuvo que el respeto hacia quienes tienen distintas maneras de comunicarse, relacionarse o desenvolverse en la sociedad debe formar parte de la educación diaria. Se trata de una cuestión especialmente importante para evitar situaciones de exclusión y hostigamiento hacia estudiantes que pueden necesitar otros acompañamientos o tener formas diferentes de interactuar con sus compañeros.

Mientras avanzan las actuaciones correspondientes a la denuncia, el reclamo de la Red CEA sumó la voz de una organización de familias de la comarca petrolera que pidió fortalecer la prevención, revisar los mecanismos de intervención y asumir un compromiso colectivo frente a la violencia escolar.