Vino a Neuquén desde Salta con una orden de captura por robo y quedó detenido

Todo sucedió el viernes por la tarde en las calles Mitre y Corrientes, en la capital neuquina. Lo buscaba la Justicia salteña desde 2022. También tenía prohibido salir del país.

Un procedimiento de rutina llevado a cabo por la Policía de Neuquén culminó con la detención de un joven , sobre quien pesaba una orden de captura judicial dictada hace cuatro años. El operativo se concretó durante la tarde del viernes 6 de noviembre en las inmediaciones del Parque Central , en pleno centro de la capital provincial, cuando los efectivos interceptaron al sujeto en el marco de tareas de prevención diarias.

El hecho se registró pasadas las 19 , en el sector comprendido por la i ntersección de las calles Mitre y Corrientes . Allí, personal de la División Motorizada observó la presencia de un hombre cuya actitud motivó su identificación. Al momento de responder al requerimiento del personal uniformado, el ciudadano, de 24 años de edad, acreditó ser originario de la provincia de Salta .

Para verificar su situación registral, los agentes cursaron los datos filiatorios de la persona al Centro de Análisis Criminal . A los pocos minutos, el operador de turno confirmó la vigencia de una medida restrictiva de la libertad que databa del año 2022 , dictada formalmente por un Juzgado de Garantías de la provincia norteña a instancia de la Fiscalía Penal interviniente, en el marco de una investigación caratulada como robo simple .

La orden judicial no sólo disponía la inmediata detención del individuo en la vía pública ante su localización en cualquier punto del territorio nacional, sino que también incluía una prohibición expresa para salir del país.

Frente a la confirmación del requerimiento judicial, los motorizados solicitaron el apoyo de un móvil policial para efectivizar la detención de manera segura.

Posteriormente, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría Segunda de Neuquén, donde quedó alojado a la espera de las directivas de la magistratura salteña para concretar su correspondiente extradición interprovincial.

Detuvieron en Neuquén a un hombre con pedido de captura vigente de Chubut

La Policía de la provincia de Neuquén también atrapó a un hombre con pedido de captura vigente. La detención ocurrió durante un operativo de control vehicular realizado por el Destacamento Nahuel Huapi.

Gracias a estas diligencias, se logró la demora del sujeto que registraba un pedido de captura vigente requerido por la Justicia de la provincia del Chubut.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad, el procedimiento se desarrolló el martes 3 de noviembre, alrededor de las 23 cuando efectivos del Destacamento Nahuel Huapi, dependiente de la Comisaría 28° de Villa La Angostura, identificaron un automóvil BMW 530i.

A bordo del vehículo circulaban tres hombres mayores de edad, todos domiciliados en General Roca, provincia de Río Negro.

Identificación y detención

Al momento de realizar las verificaciones de rutina, y mediante consultas realizadas a través de la Oficina de Análisis Criminal, se constató que uno de los acompañantes registraba un pedido de captura vigente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Dicha solicitud había sido emitida por la Justicia de la provincia de Chubut en el marco de una causa por tentativa de robo agravado y violación de domicilio.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a dar cumplimiento a la medida judicial y concretaron la detención del hombre, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.