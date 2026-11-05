Habló por TN Rolando Figueroa sobre la reelección de Javier Milei: "No volver al pasado"

El gobernador sacó a relucir cómo es el proyecto provincial en torno a Vaca Muerta y sostuvo cuáles son los aciertos y las diferencias con el presidente.

Rolando Figueroa se sentó en la silla de A Dos Voces, el ciclo de TN que conducen Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli , en otra de las giras que cada tanto hace por los medios nacionales. "No soy de venir mucho a Buenos Aires", dijo ante la pregunta de los conductores, tocaron todos los temas, sobre todo el auge de Vaca Muerta y las definiciones electorales sobre un eventual apoyo a la gestión del presidente Javier Milei .

Se lo preguntaron dos veces, de forma directa, si como gobernador apostaría un segundo mandato presidencial, en medio de un clima preelectoral, y donde Milei ya pisó dos veces en menos de un mes la provincia de Neuquén. Una en la AOG Patagonia 2026 y después para inaugurar el templo evangélico Jesús es Rey , ligado a la senadora por La Libertad Avanza , Nadia Márquez .

Figueroa fue muy esquivo a la pregunta directa, pero marcó el tono de la entrevista que intentaba llevarlo por el camino de una definición tajante. "La Argentina no puede ir para atrás" y su apuesta, "hoy por hoy", es un proyecto provincial.

El gobernador Rolando Figueroa cuando recibió a Javier Milei en 2025 por primera vez en Neuquén.

La entrevista, emitida el miércoles por la noche dentro del ciclo de gobernadores del programa, arrancó con una presentación que lo definía como "el jeque" de la provincia "que más plata tiene la Argentina", una visión desde el periodismo porteño sobre la política neuquina. Figueroa se sacó de encima esa definición y, a lo largo de casi media hora, buscó instalar la idea de que Neuquén acompaña el rumbo nacional, pero no se pone la camiseta violeta.

"¿Ustedes son mileistas?": la pregunta en TN a Rolando Figueroa

La pregunta por su identidad política apareció temprano, sobre la construcción de La Neuquinidad o de la ideología que tiene el partido que llevó a la victoria al gobernador en 2023, y que logró derrotar al histórico MPN después de más de 60 años de gobierno.

"¿Ustedes son mileístas?", lanzó uno de los conductores. "No, de ninguna manera. Nosotros somos provincialistas", contestó el gobernador.

Antes ya había marcado la diferencia ante la insistencia de las preguntas. "Nosotros no somos del mismo proyecto del Presidente, somos de un proyecto provincial, pero claramente hemos podido sintonizar qué es lo que necesitaba la provincia", dijo.

Figueroa aprovechó para hablar de su armado electoral y lo describió como "una gran invitación con un amplio frente" abierto a todos los partidos. "Nosotros ni siquiera hablamos ya de partidos políticos", sostuvo. El mandatario, indicó que uno de los desafíos neuquinos "es generacional" y no depende "de un grupo, de una persona, de un partido político".

Más adelante, Bonelli y Alfano volvieron a la carga con el tema de Milei. Ante la misma pregunta, Figueroa repitió que no es mileísta. Entonces le pidieron un balance qué es lo que ve bien y qué ve mal del Presidente de la Nación.

"Yo creo que él fue muy claro al exponer qué es lo que pretendía, que era equilibrar la macro, trabajar en no generar más déficit fiscal, terminar con la emisión. Eso lo prometió en la campaña. No es que está haciendo algo que no prometió, y fue ampliamente elegido", sostuvo.

Y agregó que "dentro de lo que legitimó el voto, está cumpliendo con esa parte de la palabra".

El gobernador ató ese juicio al impacto en la provincia. Dijo que las decisiones nacionales, "de la manera que nosotros hemos armado", contribuyeron "favorablemente" a Neuquén.

"Es la primera vez que sentimos que no tenemos el pie encima. Si Neuquén hace las cosas bien, crece y no nos pone nadie el pie encima" - Rolando Figueroa. "Es la primera vez que sentimos que no tenemos el pie encima. Si Neuquén hace las cosas bien, crece y no nos pone nadie el pie encima" - Rolando Figueroa.

Minutos antes ya había explicado de dónde viene ese alivio en esta nueva relación con el gobierno nacional. Sostuvo que durante años la provincia de Neuquén entregó sus recursos "a la mitad del valor que tenían". Cuando le preguntaron si se refería a los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, respondió que hablaba "a ciencia cierta" de lo que pasó "cuando nos pagaban la mitad de lo que valía en el mundo". "Si en el mundo valía 100, ¿por qué nos pagaban 50?", explicó.

Sobre las PASO, Figueroa ratificó que está a favor de suspenderlas o eliminarlas porque "los partidos políticos tienen que dirimir solos sus internas" y eso no lo "tiene por qué pagar todo el pueblo". También confirmó que Neuquén votará antes que la Nación. "No es que desdoblemos, sino que las llevamos muy diferentes al escenario nacional", indicó.

Entonces, llegó la pregunta de fondo sobre si Neuquén comparte el rumbo presidencial y si en ese caso le daría un apoyo: "¿Y usted quiere la reelección de Milei?". La respuesta: "Nosotros estamos trabajando para que la Argentina no vuelva hacia atrás. Tiene que ir hacia adelante".

Los conductores insistieron: "¿Apoya la reelección o no?". "Falta todavía mucho tiempo. Lo que creemos es que la Argentina no puede ir para atrás. Nosotros hoy por hoy lo que estamos apoyando es un proyecto provincial, en donde invitamos a todas las partes que se quieran sumar a este desafío generacional que tenemos los neuquinos", contestó.

Le ofrecieron una traducción a esa respuesta. Si no volver atrás, sería no volver al kirchnerismo. "No, yo digo no volver en una mirada hacia el pasado. Creo que la Argentina tiene que mirar hacia adelante y las cosas acertadas hay que continuarlas", dijo.

Socio sin camiseta

Figueroa llegó a la gobernación en 2023 tras derrotar al MPN, que llevaba 60 años en el poder. Desde entonces construyó con la Casa Rosada un vínculo de aliado que no cruza la frontera partidaria.

Sus reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, se consolidaron como un canal de consulta frecuente entre Neuquén y la Nación y también con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El tiempo preelectoral explica buena parte de la prudencia. Todo indica que el principal rival de Figueroa en una eventual reelección será La Libertad Avanza, en una elección provincial separada de la nacional, lo que lo obligará a diferenciarse del Gobierno nacional.

Al mismo tiempo, parte del espectro liberal juega a su favor. Arriba Neuquén, que representa el ala liberal del frente La Neuquinidad junto al PRO, anunció que impulsará la reelección del gobernador e irá con una lista colectora.