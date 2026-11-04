Tobares logró un principio de acuerdo con los mapuches de Villa La Angostura por la Ruta de Circunvalación

El Ministro de Gobierno recorrió el sector del cerro Belvedere y mantuvo conversaciones con integrantes de la comunidad Paicil Antriao.

El principio de acuerdo representa un avance clave para la concreción de la Ruta de Circunvalación.

La Ruta de Circunvalación de Villa La Angostura podría estar más cerca de su finalización. El Gobierno de Neuquén retomó las negociaciones con familias de la comunidad mapuche Paicil Antriao que residen sobre la traza vial, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita avanzar con los trabajos pendientes.

En este contexto, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén, Jorge Tobares , visitó este martes la localidad, donde recorrió personalmente el sector conocido como El Álamo , ubicado sobre el cerro Belvedere , y mantuvo conversacione s con los involucrados.

Según informó La Angostura Digital, fuentes vinculadas a las negociaciones señalaron que habría un principio de acuerdo para reubicar a las familias en otro sector , en un terreno que actualmente se encuentra desocupado y que sería cedido por la Provincia.

La alternativa permitiría que las familias permanezcan dentro del mismo sector territorial, pero fuera de la franja destinada a la construcción de la Circunvalación.

Julián Campos

Cómo sería el acuerdo para reubicar a las familias

Uno de los puntos centrales de las negociaciones está relacionado con las soluciones habitacionales que recibirían las familias que actualmente residen sobre la traza de la Circunvalación.

Según difundió el medio, el Gobierno aportaría los recursos económicos necesarios para construir las nuevas viviendas, mientras que las propias familias colaborarían con la mano de obra.

La propuesta busca retomar un compromiso asumido durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez. Durante el primer semestre de 2023, la administración provincial había alcanzado un convenio que contemplaba la liberación de la traza vial a cambio de garantizar soluciones habitacionales para las familias involucradas.

No obstante, el mandato de Gutiérrez finalizó en diciembre de ese año sin que la reubicación pudiera concretarse. Desde entonces, la situación permaneció sin resolución y se convirtió en uno de los principales obstáculos para completar el proyecto.

Ahora, el gobierno de Rolando Figueroa busca avanzar con una alternativa que permita resolver el conflicto habitacional y garantizar la continuidad de la obra.

Ruta de Circunvalación de Villa La Angostura

La reactivación de las negociaciones se produce en un escenario diferente al de los últimos años, luego del acuerdo entre Nación y Neuquén para transferir a la Provincia la administración de determinados tramos de rutas nacionales, entre ellos la Ruta 40 y la Circunvalación de Villa La Angostura.

Esta decisión abrió una nueva posibilidad para que el Ejecutivo provincial asuma un papel central en la continuidad de los trabajos, que permanecieron paralizados durante casi dos años como consecuencia del recorte de fondos nacionales destinados a infraestructura vial.

Desde la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Codi-Conevial, responsable de la construcción, habían señalado recientemente que existían gestiones avanzadas para retomar las tareas.

Sin embargo, la resolución de la situación de las familias asentadas en El Álamo continúa siendo una condición fundamental para completar el trazado.

Julián Campos

La Ruta de Circunvalación es considerada una obra estratégica para Villa La Angostura debido a que permitirá desviar del centro urbano el tránsito pesado internacional que circula hacia el paso fronterizo Cardenal Samoré.

Actualmente, una importante cantidad de camiones de transporte de cargas atraviesa sectores céntricos de la localidad, lo que genera inconvenientes para la circulación y la seguridad vial.

Con la nueva infraestructura se busca reducir el tránsito de vehículos de gran porte por el casco urbano, mejorar la conectividad y disminuir el impacto del transporte internacional sobre una ciudad que tiene al turismo como una de sus principales actividades económicas.

El proyecto contempla una traza de aproximadamente 6,1 kilómetros y fue licitado originalmente por Vialidad Nacional en mayo de 2012, con un presupuesto oficial de 244.645.069,89 pesos.

Según las estimaciones difundidas por fuentes vinculadas al proyecto, la obra presenta actualmente un avance cercano al 82%, por lo que resta ejecutar aproximadamente el 18% de los trabajos.

Además, se contempla una ampliación del proyecto original mediante la construcción de un puente sobre la calle Antriao, que permitirá mantener la conectividad del sector a través de un cruce sobre la Circunvalación.

Esta intervención ya cuenta con la aprobación técnica de Vialidad Nacional y se incorporaría al nuevo contrato necesario para completar la obra.

Una negociación clave

La visita de Jorge Tobares representa una nueva intervención del Gobierno provincial para intentar resolver uno de los principales conflictos que impiden finalizar la Ruta de Circunvalación.

El desafío será compatibilizar los compromisos habitacionales asumidos con las familias de la comunidad Paicil Antriao y la necesidad de concluir una infraestructura considerada fundamental para la conectividad de Villa La Angostura y el corredor internacional entre Argentina y Chile.

Por ahora, las negociaciones continúan abiertas y no existe una confirmación oficial sobre los compromisos definitivos que asumirán las partes.