Vuelve el viento a Neuquén: hasta cuándo y a cuánto llegarán las ráfagas

Después de varios días de temperaturas agradables, el viento volverá a sentirse con fuerza en la capital neuquina.

La segunda mitad de la primera semana de noviembre tendrá cambios en las condiciones meteorológicas en Neuquén . El viento volverá a ser uno de los protagonistas, con ráfagas intensas durante varias jornadas y un descenso de las temperaturas antes de un fin de semana que promete mejores condiciones.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa que el período más ventoso se extenderá hasta el viernes, mientras que hacia el sábado comenzará a notarse una mejora, con menor intensidad del viento y un progresivo ascenso de las temperaturas.

Para este miércoles se espera una jornada mayormente despejada en Neuquén capital, aunque las condiciones estarán marcadas por la presencia del viento del sudoeste. De acuerdo con el pronóstico de la AIC, la temperatura máxima llegará a los 23 grados, mientras que durante la noche descenderá hasta los 7 grados.

El viento tendrá velocidades de 45 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 53 km/h. Por la noche continuará soplando con intensidad, con ráfagas de hasta 60 km/h.

Será una jornada en la que el viento se hará sentir especialmente durante la tarde y la noche, por lo que se recomienda tener precaución con los objetos que puedan volarse en patios, balcones y espacios abiertos.

Por otra parte, el jueves continuará el tiempo ventoso y se sumará un escenario de mayor inestabilidad. La AIC anticipa condiciones inestables tanto durante el día como por la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados.

El viento rotará entre el oeste y el sudoeste. Durante el día alcanzará velocidades de 33 km/h, con ráfagas de hasta 48 km/h. Por la noche se mantendrá con velocidades cercanas a los 38 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 49 km/h.

De esta manera, el jueves será otra jornada para tener en cuenta al momento de organizar actividades al aire libre, especialmente por la combinación de viento e inestabilidad.

Cómo arrancará el fin de semana

El viernes llegará con un cambio más marcado en las condiciones meteorológicas. Se espera una máxima de 18 grados y una mínima que podría descender hasta 1 grado durante la noche.

El cielo se presentará inestable durante el día, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche. El viento también seguirá presente: durante la jornada soplará del sudeste a unos 41 km/h, mientras que por la noche disminuirá su intensidad y rotará al este. Las ráfagas previstas para el viernes rondarán los 41 km/h durante el día y los 21 km/h por la noche.

Así, el cierre de la semana laboral llegará con temperaturas más bajas y un ambiente bastante diferente al de las primeras jornadas de noviembre.

El panorama comenzará a cambiar durante el sábado. Según la AIC, se espera cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 7 grados.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible.

Uno de los datos más importantes será la disminución del viento. Los registros previstos indican velocidades de entre 13 y 16 km/h, con ráfagas que no superarían los 19 km/h. Esto permitirá tener una jornada mucho más tranquila en comparación con los días anteriores.

El domingo continuará el tiempo bueno, con cielo despejado y un nuevo ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 28 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 11 grados.

Durante el día, el viento tendrá velocidades cercanas a los 19 km/h, aunque hacia la noche podría intensificarse, con ráfagas de hasta 46 km/h. De esta manera, el domingo se perfila como el día más cálido del fin de semana.