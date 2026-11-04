Se esperan lluvias extraordinarias de hasta 190 mm, fuertes vientos y granizo: alerta naranja del SMN

Se advierte sobre la presencia de tormentas severas, abundante caída de agua y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas meteorológicas por tormentas . El pronóstico anticipa una jornada de marcada inestabilidad, con lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. En algunos sectores, las condiciones podrían ser severas y requerir mayores precauciones.

De acuerdo con el organismo nacional, las advertencias de niveles amarillo y naranja rigen para este miércoles.

Las zonas más comprometidas podrían experimentar precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo de diferentes tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alerta naranja: cuáles son las provincias que podrían tener tormentas severas

De acuerdo a lo informado por el SMN, rige una alerta naranja por tormentas fuertes, algunas de ellas puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas de viento.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 90 y 190 mm, que pueden ser superados de manera puntual. El nivel naranja comprende sectores de Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe. Los mayores valores se prevén en el centro y norte de Corrientes y sur de Misiones.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la gran cantidad de agua que podría caer en períodos relativamente cortos.

Además, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, una condición que puede ocasionar inconvenientes en la vía pública, caída de ramas, desplazamiento de objetos y dificultades para circular.

Alerta amarilla: dónde se esperan lluvias y tormentas

El SMN también estableció una alerta amarilla para distintas zonas de otras provincias y sectores que podrían registrar tormentas de variada intensidad. La advertencia comprende Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, centro de Chaco, noroeste de Santa Fe y norte de Misiones.

En estas áreas se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Según las estimaciones del organismo meteorológico, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 40 y los 90 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.

Las recomendaciones para evitar inconvenientes durante las tormentas

Ante el pronóstico de lluvias intensas, granizo y ráfagas, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos y evitar situaciones peligrosas. Entre las principales medidas, aconseja permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, edificios o establecimientos, y evitar salir si no es necesario.

También recomienda mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes de electricidad. Los objetos que puedan ser desplazados por el viento deben quedar asegurados para evitar que se conviertan en elementos peligrosos.

Otra de las advertencias está relacionada con la circulación. El organismo recomienda no transitar por calles inundadas o anegadas, ya que el agua acumulada puede ocultar pozos, desniveles y otros obstáculos.

El Niño sigue generando intensas lluvias en varias regiones del país.

Para quienes deban viajar, será importante consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas de los lugares de destino. Las tormentas fuertes pueden reducir considerablemente la visibilidad y complicar la circulación.

El SMN recuerda que las alertas pueden modificarse a medida que evoluciona la situación meteorológica. Por eso, es importante consultar el pronóstico y el mapa oficial del organismo durante toda la jornada.