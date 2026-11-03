Lluvias persistentes y tormentas: el Gobierno activa un operativo preventivo ante la amenaza climática

Con monitoreo permanente y coordinación con municipios, se organizan recursos y centros de evacuación para proteger a las comunidades más vulnerables frente a posibles contingencias meteorológicas.

El Gobierno de la Provincia de Neuquén intensificó la planificación y coordinación de medidas preventivas frente al escenario climático previsto para los próximos meses. Con un monitoreo permanente y el trabajo articulado de distintas áreas, la Provincia avanza en la organización de recursos, equipos de respuesta y dispositivos de asistencia para afrontar posibles emergencias meteorológicas.

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset , explicó que las tareas comenzaron hace varios días y se desarrollan junto con la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y los organismos que integran el Comité de Emergencia Meteorológica.

“Comenzamos hace unos días planificando y llevando adelante un monitoreo permanente con la Secretaría de Emergencias. También se sumaron las áreas que son parte del comité meteorológico, a partir del cual nosotros pretendemos poner en marcha acciones rápidas en caso de cualquier eventualidad”, señaló.

Gentileza Municipalidad de Añelo

Destacó que se organizó un comité preventivo para establecer acciones específicas en cada localidad, contemplando incluso la habilitación de centros de evacuados y alternativas de asistencia ante fenómenos extraordinarios.

“Consideramos que hay que planificar, prevenir, organizar a la población, expresar con contundencia cuáles son las acciones que se pueden realizar y tener organizadas las acciones ejecutivas que podemos disponer desde el Gobierno”, indicó el ministro.

En ese sentido, anticipó que durante esta semana se desarrollarán reuniones con intendentes y municipios de primera categoría. Uno de los primeros encuentros tendrá lugar en Rincón de los Sauces, localidad que recientemente afrontó una situación de emergencia por las precipitaciones y la crecida del arroyo Carranza.

“Nuestro principal objetivo, como siempre decimos, es cuidar a nuestra gente”, remarcó Ousset y aseguró que se priorizará la atención de las personas vulnerables mediante un operativo preparado para activarse de manera inmediata.

El Gobierno aclaró que "pese a los esfuerzos que realiza la Provincia para mitigar los efectos adversos de las tormentas y la anticipación para tomar medidas ante los diferentes escenarios climáticos, los especialistas coinciden en que no existe infraestructura que pueda afrontar este tipo de eventos aparejados a El Niño". En este sentido, señalaron que "estos fenómenos se caracterizan por tormentas severas repentinas y el cambio de clima en cuestión de minutos, lo que perjudica sobremanera a zonas localizadas".

Lluvias persistentes y tormentas convectivas

Por su parte, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, afirmó que la Provincia trabaja con responsabilidad y anticipación frente a una amenaza meteorológica concreta.

“Lejos de una improvisación, tenemos absolutamente todo el equipo de gobierno trabajando en este tipo de contingencias”, sostuvo.

Además, explicó que la principal preocupación es evitar que el impacto de las condiciones climáticas afecte a las poblaciones más vulnerables, entre ellas personas mayores, niños, personas con discapacidad y quienes atraviesan situaciones de salud particulares, como embarazos de riesgo.

También señaló la necesidad de identificar a quienes residen en zonas de ribera o sectores potencialmente inundables, donde los cambios territoriales producidos durante décadas de sequía pueden incrementar la exposición al riesgo.

Ortiz Luna advirtió que el escenario contempla lluvias persistentes y tormentas convectivas, con posibles precipitaciones intensas, granizo y actividad eléctrica, que incluso podría generar incendios forestales.

Por ello, detalló que el operativo contempla las tres fases de la emergencia: prevención, respuesta y recuperación. En la etapa actual, los equipos recorren la provincia para organizar centros de evacuación, evaluar infraestructura y localizar a las poblaciones que podrían necesitar asistencia.

Sebastián Fariña Petersen

La articulación con intendentes, presidentes de comisiones de fomento y referentes locales será clave para implementar las medidas en territorio. Además, cada centro contará con equipos preparados para intervenir ante situaciones que lo requieran. La conformación del Comité de Emergencia Meteorológica permitirá gestionar los recursos necesarios para responder ante eventuales contingencias.

“Este equipo de gobierno va a estar preparado para cuidar a su población o para responder cuando el fenómeno sea más grave”, concluyó Ortiz Luna, al destacar que el gobernador Rolando Figueroa, dispuso que cada integrante del gabinete se ocupe de las acciones correspondientes a su área.

De la reunión participaron también los ministros de Seguridad, Matías Nicolini; de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; e integrantes de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.