Alerta amarilla por tormentas y fuertes lluvias: cuánta agua puede caer este miércoles

El SMN advirtió por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Qué zonas serán las más afectadas.

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias serán afectadas y cuánta agua puede caer este miércoles

El mal tiempo volverá a ser protagonista este miércoles 28 de octubre en varias regiones de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varios sectores del territorio nacional, con fenómenos que podrían provocar complicaciones, especialmente por la intensidad de las precipitaciones y el viento.

La advertencia requiere prestar atención a las actualizaciones oficiales, ya que las tormentas pueden desarrollarse con distinta intensidad y generar cambios rápidos en las condiciones del tiempo.

Entre los riesgos previstos se encuentran las lluvias abundantes en períodos cortos, la actividad eléctrica frecuente, las ráfagas intensas y la posibilidad de caída ocasional de granizo.

Qué zonas estarán afectadas por las intensas lluvias y tormentas

La alerta amarilla del SMN rige para este miércoles alcanza a sectores de Buenos Aires y las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca.

Las tormentas podrían presentarse con lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos superar los 30 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superar esos valores.

Cuánta lluvia puede caer y qué riesgos hay

En las zonas donde rige la alerta amarilla, los acumulados previstos pueden alcanzar entre 20 y 40 milímetros de lluvia. Cuando esa cantidad de agua cae en un período breve, pueden producirse anegamientos temporarios, dificultades para circular y acumulación de agua en calles y caminos.

El riesgo aumenta en sectores con desagües obstruidos o donde el drenaje resulta insuficiente.

Además, las ráfagas pueden desplazar objetos sueltos, mientras que la actividad eléctrica y el granizo ocasional representan un peligro para quienes permanecen al aire libre. La intensidad de los fenómenos puede variar de una localidad a otra, incluso dentro de una misma zona bajo alerta.

Recomendaciones del SMN ante las tormentas

Ante la posibilidad de lluvias fuertes, es importante tomar precauciones antes de que comiencen las tormentas.

Evitar las actividades al aire libre mientras se registren tormentas intensas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar macetas, chapas y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alejarse de árboles, postes y cables eléctricos.

Buscar refugio en una vivienda o en otra construcción cerrada si la tormenta sorprende en la calle.

No circular por calles inundadas ni intentar cruzar sectores anegados.

Si ingresa agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico únicamente si se puede hacer sin exponerse a una descarga.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y consultar las actualizaciones de las alertas.

La alerta amarilla significa que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. No implica que las tormentas vayan a afectar con la misma intensidad a todas las localidades, pero sí que es necesario mantenerse informado y tomar medidas preventivas.

Dadas las circunstancias, el organismo nacional sugiere consultar las actualizaciones de la advertencia, dado que puede modificarse. No obstante, señalaron que, en caso de tener que viajar en las áreas afectadas, se mantengan informados o que se evite el tránsito en estos sectores.