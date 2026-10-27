El fenómeno de categoría 2 causó grandes destrozos en las calles y viviendas. El riesgo de nuevos daños y por qué esta zona se vio afectada.

La explicación de un experto por el tornado con vientos de 218 km/h que azotó a Chile.

Un fuerte tornado azotó a la localidad de Requínoa, en la región de O'Higgins en Chile , y dejó varios daños en viviendas, postes del tendido eléctrico caídos, vehículos destruidos por árboles arrancados de raíz y el gimnasio del Colegio Tricahue completamente demolido.

Tras el paso del fenómeno, vecinos y personal de seguridad utilizaron motosierras para liberar calles y caminos obstruidos, mientras que las autoridades resolvieron suspender las clases durante este martes.

El tornado fue categorizado como un EF2, asociado a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora. La categoría es en base a la escala Fujita mejorada, una de las categorías más intensas que puede alcanzar este tipo de fenómeno en la región.

"Uno de los más fuertes que hemos tenido en el último tiempo", dijo el académico e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Raúl Valenzuela de la Universidad de O'Higgins.

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"Este tornado comenzó a formarse al sur de la comuna de Machalí, posteriormente entre el límite con Rancagua, se pudo observar la nube embudo con daños en la superficie", sumó.

Otro devastador efecto de El Niño

El fenómeno fue reportado cerca de las 17:25 horas, luego del desarrollo de intensa inestabilidad en la zona central de Chile. Las tormentas provocaron violentas granizadas en varios puntos del centro-sur del país, además de dejar nuevas inundaciones y aluviones en la capital chilena.

Un inusual tornado que se formó en O'Higgins, en la zona central de Chile, dejó al menos 70 viviendas y un colegio dañados, en medio de un temporal que afectó al país el lunes (26.10.2026), informaron las autoridades.

Las recientes lluvias, inusuales en esta época en la zona central del país, se han potenciado gracias al fenómeno de El Niño, un evento climático que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta.

"Empezó despacio y agarró fuerza"

El embudo comenzó a formarse al sur de Machalí y se desplazó hacia Requínoa, donde impactó con mayor violencia sobre el barrio Villa Jardín, en la intersección de las calles Las Dalias y Las Orquídeas.

Angélica, una vecina de la localidad trasandina, relató: "Empezó despacio y agarró fuerza cuando llegó a la villa", relató. Estimó que el fenómeno duró al menos 15 minutos. Su casa se salvó, pero la de sus familiares no: mientras el tornado arrancaba el techo, ellos se refugiaron dentro sin poder salir. "Era pedir a Dios que parara. Lo único", dijo.

El balance inicial hablaba de más de 20 viviendas afectadas, pero las evaluaciones en terreno elevaron la cifra a 70. Las imágenes muestran casas sin techumbre, postes casi horizontales sobre la calzada y autos aplastados por ramas y troncos. El sector Los Perales también registró daños significativos.

El punto más dramático fue el Colegio Tricahue: el viento destruyó por completo el gimnasio del establecimiento. Según confirmó el alcalde Waldo Valdivia, no había estudiantes en el lugar al momento del tornado, por lo que no se registraron heridos entre los alumnos.

Los tornados, un fenómeno recurrente en Chile

Este no es el único fenómeno similar que se ha registrado en Chile en el último tiempo. El pasado 21 de octubre, otro tornado causó daños y caída de árboles en la comuna de Retiro, región del Maule.

En esa oportunidad, se estimó que el evento era de categoría EF0, con vientos estimados entre 105 y 136 kilómetros por hora.

La situación se produce en el marco de un temporal que afecta a la zona centro-sur de Chile desde la semana pasada. Aunque hubo períodos de mejora en las condiciones climáticas, el Senapred renovó las advertencias para otras regiones, entre ellas Maule y la Metropolitana, donde se encuentra Santiago.

Tiempo atrás, luego de un tornado que afectó a la zona de Puerto Varas, científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), muchos tornados se originan en unas tormentas eléctricas muy intensas (llamadas supercélulas) y tienen una especie de “corazón” (mesociclón) que gira y que los radares de los expertos pueden detectar.

Los tornados se han convertido en un fenómeno cada vez más recurrente en Chile durante el último tiempo, impulsado por tormentas convectivas severas, inestabilidad atmosférica y la influencia del fenómeno de El Niño.

Dos semanas atrás, una alerta roja por fuertes tormentas se encendió en Chile. Un fuerte temporal de lluvia, granizo y tormentas eléctricas sorprendió a los habitantes de Santiago de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la alerta roja para toda la Región Metropolitana.

Las autoridades anticiparon que las lluvias podrían extenderse hasta diciembre, con una tendencia a disminuir a medida que se aproxime el verano austral.