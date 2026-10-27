Encuentran la cabeza de una tiktoker de 16 años adentro de una bolsa: "Esto me pasa por regalona"

El crimen ocurrió en la provincia de El Oro. Junto a los restos hallaron una nota con amenazas dirigidas a supuestos informantes de bandas criminales.

En el lugar donde encontraron la cabeza de la adolescente se constató la presencia de una nota intimidatoria.

La cabeza decapitada de una tiktoker de 16 años fue encontrada dentro de una bolsa negra en las afueras de un estadio de la provincia de El Oro, en Ecuador . Junto a los restos de la menor, los atacantes dejaron una nota con advertencias vinculadas a disputas entre bandas delictivas.

La víctima fue identificada como Leslibeth Anahí García Farías , alumna de la Unidad Educativa Técnico Pasaje, quien no registraba antecedentes penales ni vínculos conocidos con organizaciones criminales, según informó la Policía ecuatoriana.

Los autores del homicidio mutilaron el cuerpo y trasladaron únicamente la cabeza hasta la entrada del coliseo César Fadul Dibb, donde la dejaron abandonada.

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y de Criminalística se encargó de las primeras investigaiciones, mientras buscaban el resto del cuerpo de la estudiante.

Hasta los reportes emitidos el lunes 26 de octubre, las autoridades no habían localizado el resto del cadáver ni precisado la escena primaria del crimen.

Qué decía la nota encontrada junto a la cabeza

En el lugar donde encontraron la cabeza de la adolescente se constató además la presencia de una nota intimidatoria dirigida hacia personas acusadas de filtrar información a grupos rivales en la zona.

“Para todo el que ande sapiando a la gente copiándole a las lobas y a las mijitas lindas y a ese culiado de niche, así va a terminar”, indica el papel encontrado por los policías.

El escrito quedó incorporado a la investigación e intentaban determinar si el asesinato responde a un castigo coordinado por bandas armadas que operan en la localidad de Pasaje y sus alrededores.

"Me pasa por regalona": el video de la víctima

El crimen estuvo acompañado por la circulación en la red social X de una grabación en la que se observa a la adolescente retenida bajo la amenaza de un arma de fuego.

En esas imágenes, que eran analizadas por los investigadores para comprobar su veracidad, la joven es obligada a pronunciar una declaración antes de su muerte: “Esto me pasa por haberle copiado a Israel Villa, a Alexander, al Parita y a Jared, por regalona”.

Los videos de la joven tiktoker alcanzaron cientos de miles de reproducciones tras conocerse su asesinato.

García Farías mantenía una cuenta activa en la plataforma TikTok donde publicaba contenidos sobre su vida cotidiana y rutinas de gimnasio.

Aunque la red no registraba actividad desde 2025, sus videos alcanzaron cientos de miles de reproducciones tras conocerse el asesinato en la provincia de El Oro, destacándose una publicación de sincronización de labios que acumuló casi 250 mil visualizaciones en pocas horas.