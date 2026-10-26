Conmoción: encontraron muerto a un famoso streamer de 30 años que trabajó con El Rubius

Las primeras versiones circularon entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, hasta que finalmente su representante dio la confirmación.

Byron Reyes confirmó la muerte de Komanche tras comunicarse con su familia; el streamer tenía 30 años y las causas todavía no se informaron oficialmente (Foto: Minutouno)

El streamer conocido como Komanche, fue encontrado muerto a los 30 años en una vivienda de Monterrey, México. Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento después de comunicarse con la familia.

Su nombre real era Carlos Mauricio Gómez y había construido una comunidad internacional. Fue uno de los organizadores de los Squid Craft Games junto a El Rubius y AuronPlay.

La noticia dejó mensajes de despedida de figuras del streaming, entre ellas AuronPlay y el argentino Spreen.

Las primeras versiones circularon entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Reyes se hizo eco de esos mensajes en Instagram y luego comunicó que había podido verificar la noticia: “Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”.

Hasta el momento, la causa de muerte no se informó oficialmente. Su representante acompañó la confirmación con un mensaje contra el hostigamiento digital, que abrió una discusión entre seguidores y creadores sobre el trato que reciben en internet.

El streamer Komanche impulsó los Squid Craft Games con El Rubius y AuronPlay; el proyecto recibió un premio ESLAND a mejor miniserie en 2023 (Foto: Minutouno)

En otra publicación, el representante escribió: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Además de confirmar el fallecimiento, compartió una despedida en la que destacó el vínculo de Komanche con El Salvador y su relación con familiares y amigos.

El streamer había hablado de su salud mental en un video publicado en octubre de 2023, después de un período alejado de las redes. En aquel testimonio contó que recibió un diagnóstico de trastorno bipolar y explicó que la terapia y la medicación formaban parte de su recuperación.

De los primeros directos a los Squid Craft Games

Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, departamento de San Vicente, en El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y desarrolló un estilo que combinaba videojuegos, conversaciones con sus seguidores y entretenimiento.

Entre 2020 y 2022 amplió su audiencia con transmisiones de Minecraft, Grand Theft Auto y Fortnite. Colaboró con otros creadores, como el salvadoreño Fernanfloo, y llegó a reunir alrededor de 1,7 millones de seguidores en Twitch.

Uno de los proyectos que consolidó su trayectoria fue Squid Craft Games, la competencia de Minecraft inspirada en El juego del calamar que impulsó con AuronPlay y El Rubius. La propuesta reunió a streamers de España y Latinoamérica y recibió un premio ESLAND a mejor miniserie en 2023.

El creador salvadoreño comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y construyó su audiencia con Minecraft, Grand Theft Auto y Fortnite (Foto: Minutouno)

En enero de 2026 anunció que dejaría Twitch, después de una etapa atravesada por sanciones y controversias. Su intención era continuar con la actividad en otras plataformas, entre ellas YouTube, Kick y TikTok.

La despedida de AuronPlay y el recuerdo de Spreen

AuronPlay contó que habían hablado cuatro días antes y recordó un gesto del último verano europeo: Komanche cambió sus vuelos para quedarse unos días en su casa cuando lo notó mal. “No te imaginas lo que te voy a echar de menos”, escribió.

El español agradeció las conversaciones y el cariño que compartieron y envió sus condolencias a la familia de su amigo.

Por su parte, Spreen recordó que años atrás tuvieron diferencias por videojuegos, pero lograron resolverlas y volvieron a encontrarse. El argentino expresó su dolor por la noticia y remarcó en su mensaje: “Las enfermedades mentales existen, son reales”.